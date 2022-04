Claudio Rígoli reveló la decisión más difícil que tomó en su vida

En cuanto a su visión del país, el periodista expresó: "Lo veo a la deriva. Y no hemos aprendido de las secuelas que hemos tenido de experiencias anteriores. ¿Por qué te digo que lo veo mal? Porque en 1980 había un 8,3% de pobreza en la Argentina. En 2022, dejando de lado lo que generó la pandemia, la pobreza es del 33,8%. Entonces te preguntás: ¿qué se ha hecho de bien en todos estos años? Nada. Porque si tenías un 8% y ahora estás en un 33%, ¿qué hiciste? No veo estadistas, veo gobiernos de turno. Veo gobiernos como este que están peleándose entre ellos y como ciudadanos tenemos la reminiscencia de lo que fue la Alianza en su momento, De la Rúa, Chacho Álvarez, y en lo que terminó. Vemos acá que si no lo poníamos a Alberto Fernández no se ganaban las elecciones, pero el poder lo sigue manteniendo la vicepresidenta (Cristina Kirchner), y entonces no sabemos qué puede pasar, si se va a quebrar esa alianza o no, y todo lo que puede llegar a generar para el país. En definitiva, los que pagan los platos rotos no son los políticos, sino que somos los ciudadanos. Y eso es lo peor".

claudio rigoli 1.jpg

Claudio contó que alguna vez sufrió una situación de acoso y cómo la resolvió: "No accedí, por cierto. Y no solamente en lo laboral. Ya lo he contado también, yo era muy jovencito y recién llegado a Buenos Aires (desde Entre Ríos). Me ofrecieron un auto importado, en ese momento, para que tuviera relaciones con una mujer. Obviamente, era una mujer con mucho dinero y bueno le habré gustado. Me pareció un acto deleznable. Y ahí empecé a entender también lo que sufren las mujeres cuando tienen ese tipo de acoso, el tema de la autoridad y del poder, llevándolo adelante hacia un objetivo meramente de cosificación. Fueron momentos terribles, y también lo he sufrido de parte de hombres".

Además, el conductor admitió cuál fue la decisión más difícil que tomó: "Lo más difícil: el divorcio. Lo laboral no, porque forma parte de una dinámica en la que uno entiende las reglas del juego. Si bien uno pone el corazón donde trabaja, adonde va y tiene afecto y cariño al lugar donde desempeña sus funciones, la cuestión personal es lo que cuenta: son tus hijos y tu familia. Dar por finalizado un ciclo es una decisión dramática, sin dudas, porque a su vez uno quiere que los demás estén bien y no depende de uno. Uno quiere sentirse bien y toma esa decisión para estar bien en la vida y por eso se transforma en una decisión difícil".

Y agregó: "Divorciarte no es un trámite fácil, porque hay hijos de por medio y eso te lleva a plantearte un montón de cosas y decir: “¿Estoy siendo egoísta?”. Porque, hablo por mí, te preguntás si estás feliz con esa pareja como para seguir adelante o porque no le estoy permitiendo a la otra persona que rehaga su vida. Son todas cosas que te enseñan a pensar y a evolucionar".

Claudio Rígoli

Claudio Rígoli reveló el duro motivo por el que dejó la señal C5N

Claudio Rígoli habló por primera vez públicamente de su salida de C5N en el programa Los Andino, de Guillermo Andino y Carolina Prat, en la señal de Cablevisión y Kuarzo KZO.

"Me fui. Etapa cumplida. Y cuando no estás cómodo en un lugar, cuando no respetan tu trabajo, es un síntoma de que te tenés que ir”, comenzó diciendo Rígoli. “Entonces podés aceptar cualquier cosa menos el destrato o la falta de respeto a un tipo que puso al aire C5N”, arrojó.

Y agregó: “Daniel Hadad me dio esa oportunidad; yo arranqué eso, la transmisión inicial la hice yo, la puesta al aire, la hice yo. Yo entiendo que venga un dueño y te diga: ‘Gracias por los servicios prestados, vamos para otro lado’. Decímelo de frente y me voy tranquilo".

"Dejé pasar un tiempo, no hubo un cambio de postura y me fui. Llegué a un acuerdo de caballero, les hice precio y me fui. Y está bien, y hoy es una etapa cumplida. Estoy muy tranquilo. He recibido decenas de mensajes de compañeros de C5N, siempre hablándome con mucho respeto. Y me llevo ese recuerdo”, explicó el periodista.