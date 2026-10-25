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ENOJO

Coco Sily recordó cuando se quiso pelear con Andy Kusnetzoff: "Lo fui a buscar"

El actor Coco Sily contó cuando se enfureció con Andy Kusnetzoff, fue a buscarlo a la radio y cómo se terminó resolviendo el inconveniente en pleno aire.

25 oct 2026, 11:05
Coco Sily recordó cuando se quiso pelear con Andy Kusnetzoff: Lo fui a buscar

Coco Sily recordó cuando se quiso pelear con Andy Kusnetzoff: "Lo fui a buscar"

Coco Sily recordó cuando se quiso pelear con Andy Kusnetzoff: Lo fui a buscar

Coco Sily recordó cuando se quiso pelear con Andy Kusnetzoff: "Lo fui a buscar"

Coco Sily fue uno de los invitados del sábado 24 de octubre en PH Podemos Hablar (Telefe) y recordó el día que quiso pelearse con el conductor del programa Andy Kusnetzoff.

El actor había recordado que de chico integró la barra del club Huracán y en ese contexto reconoció: "No hay sensación más horrible cuando te peleas que el después de la pelea".

Karina Mazzocco, una de las invitadas al ciclo, le consultó: “¿Cuándo fue la última vez que te boxeaste con alguien?“. Y ahí Coco Sily sorprendió con su mirada fija a Andy Kusnetzoff: “Con él que lo fui a buscar para pelearlo y él manejó muy bien la situación”, lanzó de entrada.

"Vino a la radio y la verdad que eran todos prejuicios, ¿o no?", le dijo el conductor recordando aquel momento de tensión entre los dos.

Cómo se resolvió el problema entre Coco Sily y Andy Kusnetzoff

Coco Sily comentó cuál había sido el origen de su enojo con Andy Kusnetzoff, situación que el conductor desconocía por completo y lo había invitado a la radio.

“Tenías un programa en la tele, me mandaste a hacer un informe, pasé toda la tarde haciendo el informe, y nunca salió el informe. Entonces, yo quedé caliente y me llama para que vaya al programa y yo dije: yo lo boxeo”, explicó el invitado

Y Andy reconoció: “Yo lo llamé de invitado, ni idea todo eso”. Y el actor comentó: “Me acuerdo que yo fui en piloto me senté, ni lo saludé, y le dije al aire ‘yo no vine al programa, yo vine a cagarte a trompadas’”.

El conductor dialogó con Sily al aire en radio y con la charla fue calmando su estado inicial de enojo: "Me dijo ‘si querés nos cagamos a trompadas, pero antes contame por qué’. Y él me fue desarmando de una manera que terminamos a los abrazos", recordó Coco.

"Soy hijo de psicólogos, hay que escuchar y hablar", aseguró el conductor sobre ese diálogo que evitó que la aumente la tensión y quede todo aclarado.

"Yo he tenido al aire muchas peleas pero tengo una gran bendición que es que se pedir perdón y lo he pedido muchas veces", cerró Coco Sily.

     

 

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Coco Sily Andy Kusnetzoff

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