Coco Sily recordó cuando se quiso pelear con Andy Kusnetzoff: "Lo fui a buscar"

Cómo se resolvió el problema entre Coco Sily y Andy Kusnetzoff
Coco Sily comentó cuál había sido el origen de su enojo con Andy Kusnetzoff, situación que el conductor desconocía por completo y lo había invitado a la radio.
“Tenías un programa en la tele, me mandaste a hacer un informe, pasé toda la tarde haciendo el informe, y nunca salió el informe. Entonces, yo quedé caliente y me llama para que vaya al programa y yo dije: yo lo boxeo”, explicó el invitado
Y Andy reconoció: “Yo lo llamé de invitado, ni idea todo eso”. Y el actor comentó: “Me acuerdo que yo fui en piloto me senté, ni lo saludé, y le dije al aire ‘yo no vine al programa, yo vine a cagarte a trompadas’”.
El conductor dialogó con Sily al aire en radio y con la charla fue calmando su estado inicial de enojo: "Me dijo ‘si querés nos cagamos a trompadas, pero antes contame por qué’. Y él me fue desarmando de una manera que terminamos a los abrazos", recordó Coco.
"Soy hijo de psicólogos, hay que escuchar y hablar", aseguró el conductor sobre ese diálogo que evitó que la aumente la tensión y quede todo aclarado.
"Yo he tenido al aire muchas peleas pero tengo una gran bendición que es que se pedir perdón y lo he pedido muchas veces", cerró Coco Sily.