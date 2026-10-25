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Juana Viale dio detalles de la foto con Mirtha Legrand por el Día de Madre: "Su primera salida"

La conductora Juana Viale se refirió a la publicación por el Día de la Madre junto a Mirtha Legrand después del alta médica por la internación y cómo se encuentra de salud.

25 oct 2026, 10:05
Juana Viale dio detalles de la foto con Mirtha Legrand por el Día de Madre: Su primera salida

Juana Viale dio detalles de la foto con Mirtha Legrand por el Día de Madre: "Su primera salida"

Juana Viale dio detalles de la foto con Mirtha Legrand por el Día de Madre: Su primera salida

Juana Viale dio detalles de la foto con Mirtha Legrand por el Día de Madre: "Su primera salida"

Juana Viale se refirió a la salud de Mirtha Legrand en la mesa del sábado por la noche después de la imagen que se conoció el Día de la Madre junto a su abuela en una reunión familiar después de que la animadora reciba el alta médica tras casi tres semanas internada.

“La Argentina festejó la foto del Día de la Madre como si fuera un gol del Mundial. La alegría de toda la gente cuando salió publicada la foto”, indicó Marcelo Polino entre risas.

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Y ahí la conductora precisó sobre ese especial encuentro familiar: "Nos reunimos todos, la pasamos re lindo, charlando, divino".

Juana remarcó la alegría de su abuela por poder compartir junto a su familia su primera salida después de aquellos días de internación y contó cómo se encuentra.

“Fue su primera salida entonces estaba contenta, de andar en auto con mi madre que la llevó. Comió un montón, criticó a medio mundo... Entonces todo bien. Está hermosa”, detalló.

“Le mandamos un beso grande. Seguro estará viendo, que la amamos”, agregó el periodista. Y la conductora comentó con humor: “Sí, está viendo. Nos va a criticar, seguro”.

En tanto, aprovechó para aclarar que esa foto de la reunión familiar con Mirtha Legrand era real y que no había sigo generada con inteligencia arficial como comentaron algunos usuarios desde las redes.

“Algunos decían que había inteligencia artificial, hablando de las redes hoy en día, pero por suerte no”, precisó Juana Viale contenta por la recuperación de Chiquita.

Quiéne estaban en la imagen familiar con Mirtha Legrand por el Día de la Madre

En la imagen subida a la cuenta de Instagram de Mirtha Legrand, la conductora aparece junto a su hija, Marcela Tinayre, y sus nietos Juana Viale, Nacho Viale y Rocco Gastaldi.

También participaron sus bisnietos Ámbar de Benedictis y Silvestre Valenzuela Viale, hijos de Juana, y Amalia Idoyaga Molina, íntima amiga de La Chiqui.

Con un mensaje breve y una sonrisa, Mirtha compartió con sus seguidores un momento de alegría familiar mientras continúa con su recuperación: "Feliz día de la madre! Muy feliz con mi familia!", se indicó en el posteo del domingo 18 de octubre.

     

 

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