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Andy Kusnetzoff puso contra las cuerdas a Elina Costantini por su relación con Eduardo: "Eso no..."

Elina Costantini habló sobre la diferencia de edad con su marido, Eduardo, y dio una respuesta que no terminó de convencer a Andy Kusnetzoff, quien no dudó en cuestionarla en vivo.

24 oct 2026, 23:29
Andy Kusnetzoff puso contra las cuerdas a Elina Costantini por su relación con Eduardo: Eso no...

Andy Kusnetzoff puso contra las cuerdas a Elina Costantini por su relación con Eduardo: "Eso no..."

Andy Kusnetzoff puso contra las cuerdas a Elina Costantini por su relación con Eduardo: Eso no...

Andy Kusnetzoff puso contra las cuerdas a Elina Costantini por su relación con Eduardo: "Eso no..."

Elina Costantini volvió a abrir su corazón y habló sin filtros sobre su historia de amor con Eduardo Costantini, una relación que desde sus comienzos despertó curiosidad y generó todo tipo de comentarios por la marcada diferencia de edad entre ambos.

Elina estuvo como invitada en PH, Podemos Hablar (Telefe), donde habló abiertamente sobre su matrimonio con Eduardo y se refirió a uno de los aspectos que más comentarios generó desde que comenzaron su relación: los 44 años de diferencia de edad que existen entre ambos.

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Durante la charla, la empresaria recordó algunos detalles de su historia de amor y dejó en claro que los prejuicios nunca fueron un impedimento para construir una vida junto a su marido. A pesar de los cuestionamientos que surgieron desde que hicieron público su romance, Elina siempre defendió sus sentimientos y aseguró que la edad no representa un obstáculo a la hora de enamorarse.

En ese contexto, Andy Kusnetzoff quiso saber si la diferencia generacional había sido un tema de conversación entre ellos desde el principio. "¿Él no te dijo nada de la diferencia de edad?", le preguntó el conductor, interesado en conocer cómo habían atravesado aquella situación.

Lejos de mostrarse incómoda, Elina explicó que su atracción por hombres mayores no era algo nuevo en su vida. "Toda la vida mi familia supo que siempre me gustaron los chicos más grandes", confesó con total naturalidad, dando a entender que nunca había considerado la edad como un condicionante para iniciar una relación.

Intrigado por su respuesta, Andy quiso profundizar en los motivos de esa preferencia y lanzó otra pregunta: "¿Y por qué sentís que te gustan más los hombres grandes?".

"No sé, me cautiva su inteligencia emocional", respondió la empresaria, destacando una de las cualidades que más valora en una pareja. Sin embargo, el conductor no coincidió del todo con su explicación y no dudó en marcarle una diferencia: "Pero eso no tiene que ver con la edad", observó, dejando planteado un interesante debate sobre la madurez y las relaciones amorosas.

Cómo es el conflicto entre Elina, Eduardo y Teresa

La interna familiar entre Eduardo Costantini, su exesposa Teresa Correa y su actual mujer, Elina Costantini, sumó varios capítulos de tensión en los últimos meses. Todo comenzó públicamente en junio de 2026, cuando Teresa reveló que el empresario había iniciado acciones legales para impedir que continuara utilizando el apellido Costantini, con el que construyó gran parte de su trayectoria artística y profesional.

Teresa, quien estuvo casada durante 28 años con Eduardo y tuvo cinco hijos con él, expresó su indignación por el reclamo, especialmente porque llevan cerca de tres décadas divorciados. Además, contó que el empresario había iniciado un trámite para solicitar la nulidad de su matrimonio religioso, una decisión que, según aseguró, provocó un profundo dolor tanto en ella como en sus hijos. La cineasta defendió su derecho a conservar el apellido, al que considera parte fundamental de su identidad.

En medio de la controversia, Elina salió públicamente en defensa de su marido y respaldó su decisión de reclamar por el apellido. La empresaria sostuvo que Teresa debería utilizar su apellido de nacimiento, Correa, y negó haber influido en la postura de Eduardo. Incluso, aseguró que existen situaciones delicadas detrás del enfrentamiento que todavía no pueden hacerse públicas y remarcó que acompañará a su esposo en las decisiones que considere necesarias.

Sin embargo, el escándalo escaló en octubre, cuando Teresa denunció que Eduardo le había pedido retirar los restos de sus padres de un jardín de paz. El empresario rechazó esa versión y explicó que las parcelas estaban ocupadas y que no disponía de espacio ni siquiera para su propia sepultura. Por su parte, Elina volvió a respaldarlo y cuestionó la exposición mediática del conflicto, dejando en evidencia que la disputa familiar continúa lejos de encontrar una solución.

     

 

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