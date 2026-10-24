Andy Kusnetzoff puso contra las cuerdas a Elina Costantini por su relación con Eduardo: "Eso no..."

Lejos de mostrarse incómoda, Elina explicó que su atracción por hombres mayores no era algo nuevo en su vida. "Toda la vida mi familia supo que siempre me gustaron los chicos más grandes", confesó con total naturalidad, dando a entender que nunca había considerado la edad como un condicionante para iniciar una relación.

Intrigado por su respuesta, Andy quiso profundizar en los motivos de esa preferencia y lanzó otra pregunta: "¿Y por qué sentís que te gustan más los hombres grandes?".

"No sé, me cautiva su inteligencia emocional", respondió la empresaria, destacando una de las cualidades que más valora en una pareja. Sin embargo, el conductor no coincidió del todo con su explicación y no dudó en marcarle una diferencia: "Pero eso no tiene que ver con la edad", observó, dejando planteado un interesante debate sobre la madurez y las relaciones amorosas.

Cómo es el conflicto entre Elina, Eduardo y Teresa

La interna familiar entre Eduardo Costantini, su exesposa Teresa Correa y su actual mujer, Elina Costantini, sumó varios capítulos de tensión en los últimos meses. Todo comenzó públicamente en junio de 2026, cuando Teresa reveló que el empresario había iniciado acciones legales para impedir que continuara utilizando el apellido Costantini, con el que construyó gran parte de su trayectoria artística y profesional.

Teresa, quien estuvo casada durante 28 años con Eduardo y tuvo cinco hijos con él, expresó su indignación por el reclamo, especialmente porque llevan cerca de tres décadas divorciados. Además, contó que el empresario había iniciado un trámite para solicitar la nulidad de su matrimonio religioso, una decisión que, según aseguró, provocó un profundo dolor tanto en ella como en sus hijos. La cineasta defendió su derecho a conservar el apellido, al que considera parte fundamental de su identidad.

En medio de la controversia, Elina salió públicamente en defensa de su marido y respaldó su decisión de reclamar por el apellido. La empresaria sostuvo que Teresa debería utilizar su apellido de nacimiento, Correa, y negó haber influido en la postura de Eduardo. Incluso, aseguró que existen situaciones delicadas detrás del enfrentamiento que todavía no pueden hacerse públicas y remarcó que acompañará a su esposo en las decisiones que considere necesarias.

Sin embargo, el escándalo escaló en octubre, cuando Teresa denunció que Eduardo le había pedido retirar los restos de sus padres de un jardín de paz. El empresario rechazó esa versión y explicó que las parcelas estaban ocupadas y que no disponía de espacio ni siquiera para su propia sepultura. Por su parte, Elina volvió a respaldarlo y cuestionó la exposición mediática del conflicto, dejando en evidencia que la disputa familiar continúa lejos de encontrar una solución.