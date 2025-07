El posteo de Vicuña por el cumple de Amancio que despierta polémica con La China Suárez y un inesperado like

vicuña instagram

El contenido dejó la imagen de un Benjamín presente y afectuoso como padre, en contraste con aquellos cuestionamientos recientes. Otro detalle que no pasó desapercibido fue que el posteo recibió un "me gusta" de Pampita, madre de los tres hijos mayores de Vicuña, pero no de la China Suárez. La relación entre el actor chileno y Carolina Ardohain es hoy cordial, al punto de haber circulado rumores —sin demasiados fundamentos— de una posible reconciliación. Lo concreto es que Pampita mostró su apoyo públicamente, algo que no ocurrió con Suárez, quien en su momento lo había criticado tras la decisión del actor de revocarle el permiso para viajar con los niños al exterior.

En paralelo, la actriz llegó a Turquía luego de alcanzar un acuerdo con Vicuña y Nicolás Cabré para viajar junto a sus hijos. En las últimas horas, se reencontró con Icardi tras varios días separados, y fue el propio futbolista quien compartió el emotivo abrazo en sus redes. “Mi reina en casa de nuevo”, escribió el delantero del Galatasaray junto al video donde se los ve sonrientes y visiblemente emocionados. La China también saludó a Amancio por su cumpleaños a través de sus redes, con un mensaje tierno, aunque sin mencionar al padre del niño.

Este viaje ocurre en medio de semanas turbulentas para la pareja, marcadas por escándalos y tensiones mediáticas. Icardi debió enfrentar la filtración de un video íntimo, mientras que La China sigue en el centro de la escena por sus conflictivos vínculos con los padres de sus hijos.

Pampita y Benjamín Vicuña coincidieron en la Patagonia tras la separación de la modelo

A menos de un año de haber oficializado su relación, Pampita y Martín Pepa decidieron separarse, según informó el periodista Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas (El Trece). La noticia sorprendió al entorno de la modelo, ya que hasta hacía pocos días ambos compartían gestos de cercanía en sus redes sociales.

Tras la ruptura, la conductora emprendió un viaje con sus hijos hacia la Patagonia, donde coincidió con su ex pareja, Benjamín Vicuña. La presencia de ambos en la misma región generó especulaciones, aunque lo cierto es que el actor también se encontraba acompañado por su novia, Anita Espasandín, con quien mantiene una relación desde hace varios meses.

Durante su estadía, Pampita aprovechó para descansar y disfrutar de la nieve en Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén. Es un destino que suele visitar con frecuencia, ya que allí encuentra el entorno ideal para relajarse en familia. Por su parte, el actor chileno eligió el mismo lugar para compartir tiempo con sus hijos y su actual pareja.

En su cuenta de Instagram, la modelo publicó postales de sus días en el sur junto a Ana, su hija con Roberto García Moritán, y también con Beltrán y Benicio, los hijos que tuvo con Vicuña. En las imágenes se los ve abrigados, disfrutando de la nieve y de distintas actividades al aire libre.

Vicuña, por su parte, también compartió algunas fotos en sus redes, donde se lo ve esquiando en el Cerro Bayo, uno de los centros de esquí más populares de la región, muy frecuentado por familias y celebridades durante la temporada invernal.