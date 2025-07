"¿Dónde está la plata?": el feroz contraataque de Evelyn Von Brocke contra Nazarena Vélez

historias evelyn von brocke

La excompañera de Evelyn Von Brocke la fulminó: "Es una mujer muy mentirosa"

Luego de que Evelyn Von Brocke le reclamara a Nazarena Vélez por una supuesta deuda pendiente de la época de Los Grimaldi, una excompañera de la periodista salió al cruce con duras declaraciones en Sálvese quien pueda (América TV).

"Con ella no pude pegar onda en Nosotros a la mañana*. La verdad es que era una mujer muy mentirosa"*, comenzó diciendo la angelita Matilda Blanco.

La asesora de imagen fue aún más lejos y compartió detalles sobre el comportamiento de Von Brocke en el programa: "Venía con el diario a la mañana, lo leía un rato y hablaba como si hubiera profundizado acerca de una noticia, y la inventaba ahí en el momento. Ella decía que era oficio, y no, era información".

Además, Blanco remarcó que esa actitud generaba malestar dentro del equipo: "La gente se enojaba porque ella estaba diciendo algo que no era cierto, pero lo decía para robar cámara y generar una pelea".

En otro tramo de la entrevista, Matilda contó cómo era la dinámica detrás de cámara en Nosotros a la mañana: "(Fabián) Doman le dio trabajo. En los cortes no sabés lo que era. Se peleaban, se decían cosas, había caras largas. Fue terrible".

Por último, la panelista cerró con una acusación contundente: "Era rara, nunca le saqué muy bien la ficha. Pero después te dabas cuenta de que era mentirosa, que te quería envolver, que quería armar algo para que te pelearas con alguien. Cínica, totalmente cínica".

Tenso cruce al aire entre Evelyn Von Brocke y Nazarena Vélez en LAM

Luego de que Evelyn Von Brocke acusara a Nazarena Vélez de tener una deuda pendiente relacionada con Los Grimaldi —proyecto en el que la panelista de LAM participó como productora—, ambas protagonizaron un tenso cruce en vivo en el programa de América TV.

Durante una comunicación telefónica con el ciclo que conduce Ángel de Brito, Von Brocke aseguró: "Fijate en los emails donde reconocen que existe todavía la deuda. No es solamente un pago, un recibo, sino que iba dividiendo".

La respuesta de Nazarena no se hizo esperar: "Bueno, pero si vos le ponés a la Asociación Argentina de Actores que te deben cuatro programas, obviamente que te van a decir 'bueno, vamos a averiguar cuáles son los cuatro programas'".

Evelyn se mantuvo firme en su postura: "Lo escriben ellos. Lo que están mostrando es el primer pago y después no recibí ningún otro pago. Ellos reconocen otros pagos más que dicen hasta el día de hoy que no saben qué pasó ni dónde está la plata".

El tono fue subiendo cuando Vélez le recriminó: "Evelyn, ¿te puedo decir algo? Si vas a ser concejal, tené un poco más de empatía por la gente. Porque fuiste muy mala mina, te comportaste muy mal conmigo. Yo no me merecía que me hayas hecho el escrache que me hiciste. No me lo merecía. Me parecés de verdad mala leche".

Von Brocke no se quedó atrás: "A mí también me parecés mala leche. Vos deberías también haber tenido la empatía de que una persona...". Pero Nazarena la interrumpió furiosa: "Pero chupame las tetas, pelotuda. No te das cuenta de que mi marido se había suicidado y estaba rota. ¿No te das cuenta?".

Con la voz entrecortada, Vélez continuó: "¿Vos querés que yo vaya otra vez a pagar algo que ya había pagado? ¿Vos escuchás lo que estás diciendo? ¿Que yo tenga empatía con vos? ¿Que yo tenga empatía con vos, de verdad? ¿Por dos bolos de mierda?".

Visiblemente afectada, la panelista se dirigió a sus compañeras: "Me tendría que haber ido". A lo que Evelyn respondió: "Este golpe bajo lo voy a dejar de tu lado", y propuso: "Mirá, hagamos una cosa, Naza, regalémoslo, lo donamos a la ley 14.346 de los perros y se terminó, porque la verdad en esos términos no se puede hablar".