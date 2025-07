Premios Martín Fierro de Radio 2025: los looks de los conductores Pamela David, Luis Novaresio y más famosos

Una voz, una canción, una noticia o ese superclásico inolvidable, donde hay una radio encendida, hay compañía. El salón cuenta con 35 mesas y en total hay 450 invitados. Además contará con 150 metros de alfombra roja y estará armada en la calle dentro de una carpa de 60 metros. 32 categorías más de 100 nominados y dos Martín Fierro de oro en juego.

Los famosos fueron ingresando al salón desde las 19 horas con looks de gala acordes a la ocasión y fueron recibidos en primera instancia por Rojas, Varela, Tartu y Záffora. Los primeros en salir al aire fueron Romina Manguel, Ignacio Ortelli, Teté Coustarot, Sergio Goycochea, Adriana Salgueiro, Lizy Tagliani, Sergio Lapegüe y su esposa Bochi, y Daniel Gómez Rinaldi, entre otros tantos famosos.

Las imágenes con los looks de varios de los famosos que pasaron por la alfombra roja.

RS Fotos y Prensa América

PYA MARCA AGUA CENTRO 3 FOTOS (1)

Luis Ventura recibió una salvaje agresión y peligra su asistencia a los Premios Martín Fierro de Radio

El periodista y presidente de APTRA, Luis Ventura, sufrió una salvaje agresión este domingo mientras dirigía a Victoriano Arenas en la cancha de Central Ballester.

La noticia fue confirmada en vivo por Karina Iavícoli y Marcela Tauro en el programa Infama (América Tv). "Lo golpearon, lo agredieron", informó la panelista sobre el violento episodio que fue víctima. "No va a estar en los Martín Fierro. Lo lastimaron en la cabeza", detalló la conductora.

Luego, la producción del ciclo de espectáculos mostró el video con la brutal agresión que sufrió el presentador de Secretos Verdaderos en plena cancha sobre el final del partido.

"Este partido termina de esta manera. Fijate que dice 56 minutos del segundo tiempo, aparentemente no llegó a terminar el partido. Hubo una batalla campal entre jugadores y después se metieron algunos hinchas dentro del campo de juego", relató el periodista Gonzalo Sorbo sobre las imágenes.

"La persona de campera negra con capucha roja le pega a Luis y queda tirado en el suelo. Lo noqueó", describió el panelista mientras miraban el video.

Instantes después, Luis Ventura se comunicó con el programa y contó qué sucedió apenas horas antes de los Premios Martín Fierro de Radio y que estaba yendo a una clínica a recibir atención médica.

"Me pegaron de costado, medio de atrás, a la altura de la sien, tengo toda la cabeza hinchadísima. Yo decidí irme, porque tenía debía ir al Martín Fierro, pero me di cuenta de que no estoy en condiciones", dijo el periodista.

"Voy a ir a la Trinidad y si me tienen que internar, me internaré", agregó. "¿Necesitarás puntos?", le consultó Tauro. "No, puntos no, porque lo tengo todo inflamado. A lo mejor me tienen que cortar para que me drene la sangre".

Más adelante, aseguró sobre el terrible golpe de puño que recibió: "Es el mismo tipo que nos agredió la última vez en el año 2018. Liberaron la puerta y entró toda la gente de afuera y nos agredieron de la misma manera".