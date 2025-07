La dura respuesta de Ari Paluch a Flor Alkorta tras su polémico discurso en el Martín Fierro: "Me quisiste..."

"Tuvo la fantasía que tiene el ser humano cuando está jaqueado por el ego de no querer que aquel que no piense como esa persona esté. Es un acto de una injusticia inmensa. A la gente se la conoce cuando está enojada, cuando está eufórica o cuando está borracha. En esos casos es cuando conoces a la persona auténtica y legítimamente. Como tal vez no podes hablar mucho de vos no tuviste mejor idea que celebrar que yo no estaba presente en el lugar", continuó el conductor su descargo.