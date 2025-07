¿Dardo para Viviana Canosa? El discurso que Lizy Tagliani no pudo dar en los Martín Fierro

El 17 de abril se levantó el secreto de sumario sobre la denuncia presentada por Canosa. No obstante, no se formalizó ninguna acusación contra Lizy ni contra ninguna otra persona señalada en el caso. Esto les permitió mostrar ante la sociedad que habían sido víctimas de una grave difamación. En su momento, Lizy Tagliani sostuvo con tranquilidad: “Siempre estuve segura de que no había nada porque yo sé quién soy, y las personas que dijeron eso también saben quién soy. Saben que están mintiendo. Por eso no tenía ningún tipo de miedo, problema, ni nada”.

Embed

Lizy Tagliani contó que la denuncia de Viviana Canosa le hizo revivir un trauma del pasado

Días atrás se levantó el secreto de sumario en la denuncia por abuso de menores que Viviana Canosa presentó el 21 de abril de 2025 contra varias figuras del espectáculo. PrimiciasYa accedió en exclusiva al expediente judicial, que detalla el testimonio que la conductora brindó en Viviana en vivo y que luego ratificó ante la Justicia.

En su declaración ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4, la periodista amplió la información que había dado en su programa, aludiendo a una presunta red de trata y corrupción de menores vinculada al ámbito artístico y mediático.

Con nombre y apellido, Canosa señaló directamente a personalidades de alto perfil como Marley, Florencia Peña, Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese, Damián Betular, Lizy Tagliani y Marcelo Corazza.

En una nota con DDM (América TV), Lizy Tagliani se refirió a la denuncia realizada por la figura de El Trece: "Las denuncias son necesarias. Lo que está mal son las formas. La fiscalía tiene la obligación de tomar la denuncia, sea cual sea. Lo que pasa es que los jueces y fiscales tienen que analizar el caso, revisar las pruebas, y después deciden qué se toma en cuenta para la investigación y qué se descarta. Esa es la información que debería llegar".

En el programa de Mariana Fabbiani, la capocómica confesó que la denuncia la hizo revivir traumas del pasado que creía superados: "Me volvió algo muy particular que no me pasaba hace años. Cuando era adolescente no quería usar ni el baño de hombres ni el de mujeres, porque en el baño de mujeres sentía que incomodaba y en el de hombres me sentía incómoda yo. Eso ya lo había superado hace mucho. Ahora que voy al club de deporte con mi hijo, me meto al baño de discapacitados. No quiero usar otro porque tengo miedo de lo que pueda pensar la gente. Es un trauma que ya tenía superado, y ahora me volvió ese fantasma".

Para cerrar, Lizy Tagliani expresó su deseo de que este tema termine pronto: "Ojalá se termine todo pronto y se haga Justicia. Y también Justicia para las víctimas de abuso. Es un delito, existe y tiene que haber Justicia".