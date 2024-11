Descubren a Emilia Attias de la mano con otro hombre tras separarse del Turco Naim: la foto

Fue cuando llegaba a un boliche de la Costanera Norte y se la vio ingresando al local junto a este hombre que sería Guillermo Freire, el apuntado como su nuevo novio tras separarse del Turco.

“Emilia Attias llegando ayer a Caix con un hombre de la mano. ¿Será Guillermo Freire? ¡Me da que sí!”, escribió Pochi desde su cuenta de Instagram chimentera Gossipeame.

Si bien la imagen no es del todo clara se apreciaría a Emilia Attias de espaldas e ingresando al lugar de la mano de un hombre.

“Hablamos todos los días porque tenemos a nuestro solcito, porque nos llevamos muy bien y porque tenemos 20 años de amor increíbles. Nos tenemos un cariño enorme. La amo profundamente”, reconocía hace unos días el Turco Naim en una nota con Socios del espectáculo, El Trece, sobre el buen vínculo que tiene con la madre de su hija.

Tras separarse de la actriz, Naim viajó a Ecuador donde abrió un bar a metros del mar y se aferró al afecto de sus amigos. "Hay veces que necesitas distancia. La vida dirá, qué sé yo, el viento. No sé. Pero bueno, ahora, en esta etapa”, explicó.

emilia attias con otro hombre tras separarse del turco naim.jpg

El sorpresivo guiño del Turco Naim a Emilia Attias en las redes sociales: "Para siempre"

El Turco Naim regresó de su viaje por Ecuador y en medio de los trámites para oficializar el divorcio con Emilia Attias, sorprendió con un contundente gesto en un posteo de sus redes sociales.

Lo cierto es que nada es casualidad, y el comediante volvió a país en la fecha del cumpleaños de su hija Gina, a quien le dedicó unas tiernas palabras para celebrar su día especial.

“Hoy es tu cumple mi sol. Sos lo más hermoso que nos dio la vida. Feliz ocho vueltitas mi Gigi”, comenzó escribiendo el actor junto a una conmovedora foto de ambos.

Sin embargo, al final de su texto, un detalle no pasó desapercibido entre sus seguidores, por la especial mención a su ex mujer. “Gracias por este regalo que me hiciste para siempre”, le expresó.

Cabe destacar, que hace algunos Naim habló sobre su separación y admitió: “Todo se tiene que terminar hermoso, bien, y nunca se sabe la vida. Son 20 años juntos, tenemos una vida, una hija…que se yo si dentro de 10 años…”.