El sorpresivo guiño del Turco Naim a Emilia Attias en las redes sociales: "Para siempre"

“Hoy es tu cumple mi sol. Sos lo más hermoso que nos dio la vida. Feliz ocho vueltitas mi Gigi”, comenzó escribiendo el actor junto a una conmovedora foto de ambos.

Sin embargo, al final de su texto, un detalle no pasó desapercibido entre sus seguidores, por la especial mención a su ex mujer. “Gracias por este regalo que me hiciste para siempre”, le expresó.

Cabe destacar, que hace algunos Naim habló sobre su separación y admitió: “Todo se tiene que terminar hermoso, bien, y nunca se sabe la vida. Son 20 años juntos, tenemos una vida, una hija…que se yo si dentro de 10 años…”.

El sorpresivo guiño del Turco Naim a Emilia Attias en las redes sociales

El Turco Naim rompió el silencio sobre el divorcio con Emilia Attias: "Hay que hacer una separación legal"

A cinco meses de su separación de Emilia Attias, el Turco Naim volvió de su viaje a Ecuador y habló por primera vez con la prensa acerca de su divorcio y los rumores de un nuevo romance.

En primer lugar, hablo de su vínculo actual con la actriz y en diálogo con A la Tarde (América) admitió: “La verdad que hablamos todos los días porque tenemos al solicito y porque nos llevamos muy bien, hemos vivido 20 años de amor increíble".

"Tenemos un cariño enorme, hay veces que las personas se desincronizan y son cosas de la vida. Le pasa a todo el mundo pero cuando sos un poquito conocido llama más la atención”, reflexionó.

Y agregó: “Siempre hay un poquito de cortocircuito, sino no te separas. Pero la amo profundamente, es Emi para mí y yo soy para ella Nani. Seguimos siendo".

“Todo se tiene que terminar hermoso, bien, y nunca se sabe la vida. Son 20 años juntos, tenemos una vida, una hija…que se yo si dentro de 10 años…”, confesó.