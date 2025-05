Wanda Nara subió una foto desde la cama con una fuerte indirecta para L-Gante

wanda nara foto cama.jpg

Horas antes, su ex L-Gante había subido a sus redes sociales una imagen de él cubierto con una toalla y había expresado: "Alta tarde, está pa la siesta... siesta te deja".

Días atrás, el músico también había recurrido a las redes para manifestar detalles de su ruptura con la rubia: "El verdadero poder de un hombre se demuestra en su capacidad de alejarse de una mujer que no lo respeta. Incluso si la ama. Incluso si le duele. Incluso si su corazón le dice que se quede".

También había dicho: "Porque un hombre se respeta a sí mismo no ruega amor, no mendiga atención, no negocia su dignidad. Él sabe que su valor no está en cuánto ama, sino en cuánto se respeta".

Habló Daniel Guzmán, la nueva conquista de Wanda Nara y reveló qué tipo de relación mantienen: "Es muy guapa"

A poco de que quedasen al descubierto los guiños hot entre Wanda Nara y el mexicano Daniel Guzmán Jr en sus respectivas redes sociales, en medio de su separación de L-Gante y las versiones de affaire con Agustín Bernasconi, el futbolista azteca rompió el silencio en los medios argentinos.

En diálogo telefónico con Intrusos (América TV), Guzmán Jr habló este miércoles con Adrián Pallares, Rodrigo Lussich y el panel del programa de espectáculos, quienes le consultaron cuál es la relación que realmente lo une a la ex de Mauro Icardi y si efectivamente hay romance entre ellos.

"Wanda es mi amiga. Obviamente la aprecio, la admiro mucho, pero nada más. No sé por qué le hicieron tanto revuelo a un comentario", confió el mexicano al tiempo que reconoció que la amistad es sólo virtual. " No tengo el gusto de conocerla personalmente, pero igual por redes platicamos (charlamos) de vez en cuando, siempre con respeto", confió en medio de las consultas de todos los integrantes de Intrusos.





Y con respecto al "te amo" que le puso en un posteo de Instagram, Guzmán Jr confesó que fue "jodiendo", al tiempo que dijo no saber si en realidad podría llegar a pasar algo entre ellos más allá de la relación 2.0. "Hoy por hoy la veo como mi amiga, me cae muy bien y es una mujer muy guapa", aseguró el mexicano y evitó dar certezas sobre un posible futuro mientras negó rotundamente haber hecho sexting con la mayor de las Nara.

Asimismo, sobre si piensa venir a Argentina, Guzmán confió que planea venir a pasear y a cerrar algunos temas de trabajo dado que tiene amigos en el mundo del deporte en el país y ante su inminente retiro como futbolista, su objetivo es convertirse en representante deportivo.

Por último, sobre los escándalos judiciales y mediáticos de Wanda, Guzmán se limitó a decir que "son temas muy delicados", por lo que la rubia no tocó esos temas las veces que conversaron; así como también ponderó la figura de Mauro Icardi. "No tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero es un jugador a nivel mundial y sé quién es", concluyó.