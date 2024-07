La sorpresa de Eva Bargiela a Gianluca Simeone en el día de su cumpleaños

Eva Bargiela cumpleaños de Gianluca

A través de un carrusel con tiernas fotos de último viaje juntos, Eva habló como nunca del amor que siente por él y expresó: “Hoy cumple años él, que hace mis días lindos y la vida simple. Feliz cumpleaños mi amor, todo es más alegre al lado tuyo".

Por otra parte, el reaccionó al posteo y además compartirlo en sus historias dejó un dulce comentario para agradecer sus palabras. “Gracias por hacerme feliz todos los días. Te amo”, afirmó Gianluca.

Eva Bargiela cumpleaños de Gianluca

Eva Bargiela le tiró un palito a Facundo Moyano al hablar de su nueva relación con Gianluca Simeone

La modelo Eva Bargiela está enamoradísima de su nuevo novio Gianluca Simeone y el fin de semana pasado la pareja hizo una escapada a Mendoza.

En diálogo con Intrusos (América TV), Bargiela habló de su viaje junto a Gianluca. "Fue un fin de semana. Teníamos ganas de hacer una escapada juntos. Gianluca no está mucho en Argentina así que nos pareció lindo hacer un viaje a nuestro país. Fuimos a Mendoza porque a mi me gusta mucho el vino. Me pareció ideal", contó.

También se refirió sin vueltas al futuro de su relación con el futbolista: "Yo trato de vivir el presente. No hacerme ilusiones ni preocuparme por el futuro. Que fluya y todo sea como tiene que ser, que está siendo muy lindo. Obvio, uno empieza a ilusionarse con un montón de cosas pero sin presiones".

"No pensé que iba a volver a enamorarme. Gianluca es lo más, un amor, super caballero, atento. Era imposible que no me enamorara de él", aseguró la joven.

Por último, el cronista le consultó: "¿Creés que a Facundo (Moyano) le divierte que expongas tu nueva relación?". "Yo no expongo mi nueva relación, trascendió y tampoco hay nada que esconder. No sé qué le pasará a Facundo. No creo que le moleste. Yo me alegro si él está bien, espero que él se alegre por mi también", le respondió.