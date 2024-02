El duro relato de Silvina Escudero sobre la pérdida de su embarazo: "Es buscar motivos o maneras de seguir"

Luego, se tomó un momento para agradecerle al conductor Ángel de Brito, entre otros periodistas, por preservar su intimidad y sus tiempos al conocer la triste noticia.

“No se si lo hubiese podido transitar de la manera que pude transitar si la noticia se hubiese dado a conocer en ese momento. La verdad yo estaba en carne viva, fue tremendo”, aseguró.

Y siguió: “Soy una persona muy positiva, muy creyente y soy de las personas que considera que todo lo que vivimos es por una enseñanza y un motivo. Estoy transitando eso”.

Por otra parte se centró en el momento en que decidió alejarse de los medios y las redes y reflexionó: "Yo al tiempo empecé a postear frases porque me salió, era mi manera de canalizarlo y no sabía tampoco como volver, estuve desaparecida de las redes, físicamente tampoco me podía mostrar, igual era lo de menos, pero todo fue súper difícil”.

Finalmente habló de lo vínculos que la ayudaron en su momento de mayor oscuridad y sostuvo: “Mi hermana viajó en silencio a sentarse conmigo en un sillón en casa y mis amigos, que tengo unos vínculos súper fuertes que creo que son los que salvan en la vida. Nos salva el amor y los vínculos que forjamos, es así. Después es buscar motivos y maneras de seguir”.

En los últimos días se supo que Silvina Escudero se mantuvo alejada de su trabajo durante un tiempo ya que perdió un embarazo y eso la llevó a transitar días muy difíciles.

La noticia se conoció a través del periodista Ángel de Brito, quien habló de forma privada con la bailarina y obtuvo su permiso para contar lo que estaba sucediendo.

“Silvina estaba embarazada, me había enterado, le escribí, me lo confirmó muy contenta, estaba esperando que se cumplan los tres meses, y cuando llegaron me dijo esperamos un poco más no voy a entrar en detalles pero en la semana 14 perdió el embarazo", fueron las palabras del conductor en LAM.

A raíz de la trascendencia que tuvo esta información, Silvina recibió el cariño de muchos de sus colegas y también de sus seguidores en sus redes sociales y por esa razón, decidió tomarse unos minutos para agradecer por todo el apoyo.

"Gracias a todos por sus mensajes tan lindos y tan llenos de amor. Por acá, por Facebook, WhatsApp. Gracias!", expresó en una historia de Instagram abrazando a su perro.