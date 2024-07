Guido Süller fulminó a la hermana de Lali Espósito y destapó una feroz interna en Luzu Tv

Patria y Familia

“Ella inventó el término de que se va a negro. Eso es meterse en teléfono, no participar y estar caracúlica", aseguró el mediático y confesó: “A mí no me dirige la palabra, yo le hablo y no me contesta. No recuerdo haber tenido una charla con ella nunca".

Acto seguido, contó las consecuencias que eso implica para el programa y recordó: “El conductor se fue de vacaciones, entonces las conducciones fueron rotativas y a mí me tocó dos veces. Ella estuvo 50 minutos con el teléfono, era mi primer conducción y yo estaba muy nervioso. No me remó nada”.

“Yo soy una buena persona pero tengo un grado de sensibilidad muy grande, terminó el programa, llegué a mi casa, y no podía parar de llorar. En 40 años que estoy en la televisión jamás me habían dado la oportunidad de conducir, era mi día para poder lucirme", reconoció angustiado.

Guido Süller incomodó a Nico Occhiato con una filosa pregunta sobre su relación con Flor Vigna

Este año el mediático Guido Süller supo reinventarse y se incorporó al reconocido canal de streaming, Luzu Tv, con el programa a Patria y Familia junto a Fede Popgold, Camila Mayan, Lucas Spadafora y Anita Esposito.

En una de las últimas emisiones del programa, Guido interactuó con el dueño del canal, Nico Occhiato y protagonizaron un tenso momento cuando decidió hacerle una picante pregunta sobre lo que fue su noviazgo con Flor Vigna.

Lo cierto es que ambos estuvieron en pareja durante siete años y la relación dejó sus secuelas hasta el día de hoy, ya que la cantante generó una importante polémica al dedicarle una de sus ultimas canciones, Picaflor.

flor-vigna-y-nicolas-occhiato

Simulando una sesión de psicoanálisis, y con un diván improvisado, Guido comenzó con las preguntas e indagó: "¿Usted estuvo siete años de novio con Flor Vigna?”.

Ante la afirmación del joven, el mediático no se contuvo y soltó: “¿Cómo hizo?”. "¿Cómo hice para qué?", repreguntó Nicolás y Guido disparó: “¡Cómo hizo para aguantar a Flor Vigna siete años! Sinceramente, yo creo que el origen de su trastorno es esa chica".

“No, bueno. Fue una gran relación. Si se refiere a que estoy más boludo está en lo cierto. No sé efectivamente si es para mí, pero cuando analizás tiene que ver mucho conmigo", completó en referencia a la canción que Picaflor.