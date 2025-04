El desgarrador recuerdo de Eugenia Tobal sobre el momento más especial que tuvo con el Papa Francisco

Aquel encuentro entre la actriz y el Papa Francisco quedó inmortalizado en una foto que recorrió el mundo donde se los ve chocando sus frentes y Eugenia envuelta en llanto de la emoción.

Esa imagen se volvió viral y fue portada en varios medios italianos e incluso llegó a ser tapa de un libro en Portugal. Años más tarde, en su visita al programa PH Podemos Hablar, Telefe, la actriz contó detalles de lo que fue aquel fuerte encuentro.

"Me acuerdo siempre que fue un sábado de gloria, al otro día era Pascuas, que me dieron la noticia (del embarazo)", comentaba Tobal en el ciclo que conducía Andy Kusnetzoff.

"Lo vi en la plaza como todo el mundo, hizo la recorrida de siempre y yo no sabía muy bien qué decirle. Se pone delante mío y lo que me salió decirle era que yo era feliz pero lo único que me faltaba para ser totalmente feliz era ser mamá. Me salió. Y él se apoyó sobre mi frente y nos quedamos unos cuantos segundos", recordó la actriz.

Años después, en 2019 y con 44 años, la actriz cumplía su máximo sueño de formar una familia con el nacimiento de Ema, fruto de su amor con Francisco García Ibar.

El emotivo mensaje de Eugenia Tobal al mostrar la primera foto de su hija Ema

En diciembre de 2019, Eugenia Tobal compartía su felicidad desde las redes sociales al mostrar la primera foto de su hija Ema, fruto de su amor con Francisco García Ibar, luego de una larga lucha para poder ser mamá.

“No encuentro las palabras para definir este sentimiento tan indescriptible.. lo que si se es que nos ha cambiado la vida en un instante. Ese instante,en que ella llegó a nuestras vidas, nos transformó”, comenzó su mensaje la actriz, quien en ese entonces tenía 44 años.

“Tengo al compañero más maravilloso y no puede haber elegido mejor para que sea el padre de Ema, gracias mi amor TE AMO. Sos un padrazo. Ya nada es igual... todo es perfecto”, siguió movilizada.

Y cerró: “Gracias a todos por los mensajes de amor, bendiciones, y buenos deseos. Llegaron y llegan en cada minuto!!!! Aquí Ema nuestra cachorrita!!”.