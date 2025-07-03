Premios Martín Fierro de Portales 2025: PrimiciasYa, nominado como mejor sitio de espectáculos

Todos los nominados en los 34 rubros de los Premios Martín Fierro de Portales
1) SITIO DE NOTICIAS ARGENTINO
www.infobae.com
www.lanacion.com.ar
www.perfil.com
2) SITIO DE NOTICIAS LATINOAMERICANO
www.infobae.com
www.elobservador.com.uy
www.latercera.com
3) INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA DIGITAL
MARIEL FITZ PATRICK - Infobae
HUGO ALCONADA MON - La Nacioón
4) NOTA DIGITAL DE ACTUALIDAD
MIGUEL WIÑAZKI - Clarín
NELSON CASTRO - Perfil
LUCIANA GEUNA - TN
MABEL BELLUCCI - La izquierda diario
5) DISEÑO INTEGRAL
PAGINA 12
CLARIN
LA NACION
CENITAL
LATF EM
6) ENTREVISTA O REPORTAJE
TATIANA SCHAPIRO - Infobae
DANIELA PASIK - Clarín
JOSÉ DEL RÍO - La Nación
VICTORIA LIENDO - Seul
7) CRÓNICA URBANA
MARTIN RODRÍGUEZ - Panama revista
FACUNDO PEDRINI - Crónica
CRISTIAN ALARCÓN - Revista Anfbia
8) PERIODISTA EN DIARIO DIGITAL 2024
DANIEL BILOTTA - La Nación
ROMAN LEJTMAN - Infobae
EDUARDO VAN DER KOOY - Clarín
9) DOCUMENTAL DIGITAL.
CROMAÑÓN, EL DOCUMENTAL: A 20 AÑOS DE LA NOCHE EN QUE ARGENTINA NO DURMIÓ - Infobae
ARCHIVOS MESSI: LOS 12 APÓSTOLES, EL MOTÍN DE LAS "EMPANADAS DE HUMANOS" ¿QUÉ PASÓ EN SIERRA CHICA - Clarín
ESPECIALES: TRAGEDIA EN RÍO TURBIO: 20 años de Impunidad | 14 mineros muertos en un dramático incendio - Clarín
DOCUMENTAL GENTE: A 30 AÑOS DEL ATENTADO A LA AMIA, LA HISTORIA DE AUGUSTO DANIEL JESÚS, EL MUERTO "SIN ROSTRO" - Revista Gente
10) EDITOR PERIODISTICO
Silvana Boschi - Editora Judiciales Infobae
Silvia Naishtat - Editora Economia Clarín
Gastón Roitberg - Experiencia de suscriptores y maestría en Periodismo – La Nación
Hernán Iglesias Illa - Seul
11) INNOVACIÓN EN MEDIOS DIGITALES
INFOBAE
CLARIN
LA NACION
PANAMA
BIG BANG NEWS
12) SITIO DE INVESTIGACION
REALPOLITIK
CHEQUEADO
EL ARCHIVO
LA POLITICA ONLINE
13) SITIO DE INFORMACIÓN GENERAL
INFOVELOZ
MINUTOUNO
EL INFORMATORIO
EL CANCILLER
AGENCIA NOVA
14) SITIO POLÍTICO
LA POLITICA ONLINE
EL DESTAPE
REALPOLITIK
ENVICA
premios Martín Fierro 2024
15) SITIO DE ESPECTÁCULOS
PRIMICIASYA
REVISTA GENTE
REVISTA PRONTO
REVISTA CARAS
CIUDAD
16) SITIO DEPORTIVO
OLE
TYC SPORTS
SOLO ASCENSO
17) PERSONAJE DESTACADO EN DIARIO DIGITAL
JAIME DURÁN BARBA - Perfil
OSVALDO PRÍNCIPI - La Nación
FELIPE PIGNA - Clarín
MARIA F. ALCARAZ – El Diario
FLORENCIA MONFORT - Página12
18) SITIO DEL INTERIOR
EL MARPLATENSE
ROSARIO NUESTRO
DIARIO MENDOZA
MEJOR INFORMADO
CADENA NUEVE
MI8
19) COLUMNISTA POLITICO
LUIS MAJUL - El Observador
SANTIAGO FIORITI - Clarín
JOAQUIN MORALES SOLÁ - La Nación
20) ANALISTA POLITICO
ROA MARIANO - Clarín
ERNESRO TENEMBAUM - Infobae
EDUARDO ALIVERTI - Página12
21) COLUMNISTA ECONÓMICO
JOSE DEL RIO - La Nación
SOFIA TERRILE - TN
ESTEFANIA POZZO - Buenos Aires Herald
LILIANA FRANCO - Ámbito Financiero
22) COLUMNISTA DEPORTIVO
JUAN PABLO VARSKY - La Nación
ROMAN IUCHT - La Nación
GUSTAVO GRABIA - Infobae
23) RESPONSABLE DE LA EDICIÓN DEL SITIO
RICARDO KIRSCHBAUM - Clarín
FERNÁN JULIO SAGUIER - La Nación
DANIEL HADAD - Infobae
IVAN SCHARDRODSKY - Cenital
24) CRÓNICA PERIODÍSTICA
FACUNDO PASTOR - A24
RAUL KOLLMANN - Página12
RICARDO RAGENDORFER - Tiempo Argentino
PAULA BISTAGNINO - Revista Anfibia
25) EDITORIALISTA
CARLOS PAGNI - La Nación
ALEJANDRO BERCOVICH - Bae Negocios
ROBERTO NAVARRO - El destape web
26) COLUMNISTA DE OPINIÓN
JORGE FONTEVECCHIA - Perfil
ALEJANDRO BORENSZTEIN - Clarín
JORGE FERNANDEZ DIAZ - La Nación
27) REDACTOR DE JUDICIALES
NICOLÁS PIZZI - Infobae
HERNAN CAPIELLO - La Nación
IRINA HAUSER - Página12
ALEJANDRA LAZO – Revista Quorum
28) COLUMNISTA DE POLICIALES
RODRIGO ALEGRE - TN
GUSTAVO CARABAJAL - La Nación
LEONARDO NIEVA - News Digitales
29) REDACTOR DE ESPECTÁCULOS
AGUSTÍN REY - News Digitales
ANDREA TABOADA - Infobae
LEONARDO IBÁÑEZ – Revista Gente
CARLOS PIRO - Perfil
30) SEGMENTO PARA TV CON FIRMA DIGITAL
ROLANDO GRAÑA GPS - A24
LUIS MAJUL “LA CORNISA” - LN+
ROLANDO BARBANO - TN
31) PERIODISMO DE AUTOR
MARCELO LONGOBARDI
LUIS MAJUL
GUSTAVO SYLVESTRE
EDUARDO FEINMANN
LUIS NOVARESIO
32) PERIODISTA DE SITIO DEL INTERIOR
SEBASTIAN DUMONT - La Prensa
CARLOS WALKER - El Marplatense
ANDRES CANEPA - Red Boing
ENRIQUE IOMMI - La Nueva
ADRIÁN GIANNETTI - Noticias7
33) SERVICIOS A LA COMUNIDAD
TIEMPO DE SEGUROS
CIUDAD SUSTENTABLE
EL DIARIO DE TURISMO
34) SITIO DE CAMPO
REVISTA CHACRA
AGROFY
BICHOS DE CAMPO