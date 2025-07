La íntima confesión de Luz Tito de Gran Hermano sobre su relación con El Pestañas que sorprendió a todos

“Estar con él no fue por juego, desde el primer día estábamos juntos, al igual que con Luciana. Yo jugué sola, pero lo elegí a él para que me acompañe en el camino, como a Luciana”, explicó con su habitual tono pausado dejando bien en claro sus sentimientos.

En tanto, grande fue la sorpresa cuando Gastón Trezeguet le preguntó por su relación abierta con su novio oficial, El Pestañas. “Lo de la relación abierta fue porque él es de España y estábamos viviendo en Irlanda", argumentó la jujeña.

E inmediatamente, continuó con total sinceridad: "Pero cuando yo me volví a Argentina dijimos: ‘Nosotros queremos seguir juntos, queremos saber de nosotros, no nos queremos separar’, y ahí se abrió la relación”. Es así que la ex hermanita confió que estuvieron ochos meses en una relación abierta antes de que ella ingresase al reality de Telefe.

Y lejos de querer generar polémica alguna, Luz reflexionó asegurando que "fue muy sano". Al tiempo que al ser consultada por su presente sentimental, la finalista de Gran Hermano 2024 fue contundente: “Ahora que estamos juntos, es un noviazgo… se cierra”.

De esta manera, con esta contundente confesión, Luz Tito confirmó que ahora ella y El Pestañas están en una relación de noviazgo tradicional, dejando atrás la etapa de relación abierta meramente por cuestiones geográficas, situación que fue celebrada en las redes sociales su honestidad y transparencia a la hora de hablar del amor, sin tapujos ni prejuicios.

Luz Tito y El Pestañas 1.jpg

Julieta Poggio lanzó un filoso comentario sobre Luz Tito y desató la polémica

Julieta Poggio no se guardó nada y sorprendió con una frase tajante al opinar sobre Luz Tito, una de las protagonistas de la final de Gran Hermano 2024. En el programa Rumis, la exfinalista del reality de Telefe se refirió sin filtro al paso de la jujeña por la última gala del ciclo, generando revuelo en redes sociales.

Todo comenzó cuando su compañero de panel, La Tía Sebi, recordó la salida de Julieta durante su edición, marcada por una ovación del público, una extensa pasarela y el esperado reencuentro con Santiago del Moro. “Cuando bajaste del auto y estaba toda la gente que te daba regalitos fue muy épico”, comentó.

Embed

Fiel a su estilo, Poggio respondió con ironía: “Era muy larga la pasarela, amigo. Muy larga. La de ayer era más cortita”, dijo entre risas, marcando una comparación con la gala final de este año.

Fue entonces cuando el panelista remarcó que durante la llegada de Luz Tito a la final “mostraron casi nada de cuando bajó del auto y fue hacia el estudio”.

A esa observación, Julieta lanzó una frase que encendió la polémica: “Por algo es”, dijo sin dar mayores explicaciones, dejando entrever que el bajo perfil del recibimiento no habría sido casual.

La declaración no pasó desapercibida en redes sociales, donde los fanáticos del programa se dividieron entre quienes celebraron la sinceridad de Julieta y quienes la acusaron de minimizar el protagonismo de Luz Tito en la final.