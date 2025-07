Escándalo en Gran Hermano por una grave denuncia a una productora: "Maleducada"

“El martes (día de la final de Gran Hermano) me separaron de los chicos, me mandaron al SUM. Siempre nos excluyen. Algunos sí, algunos no. Eligen a los más relevantes”, comentó.

“No puedo hablar de ninguna productora, a mí me sacaron varios por lo que me enteré. Yo hablé con la producción porque me sentía mal, me puse a llorar y me dijeron que era culpa de la revista Gente, pero el no final fue de la producción de GH”, agregó la ex participante.

Por su parte, Alan Simone comentó: “Ha pasado que hubo muchas faltas de respeto de una mujer que trabaja ahí en la parte de producción para con los ‘hermanitos’ y los familiares. Esto nos pasó seguido a la mayoría. Se que hay compañeros que no van para no cruzarse con esta persona, nos pasa a todos todo el tiempo".

Lucía Maidana explicó ante al malestar generalizado lo que vivió en persona: “Es lamentable porque es de parte de solo una sola persona. Era ella, muy maleducada con la familia. El primer programa de este GH yo fui con mi novia y la trató muy mal. Dije nunca más vuelvo. Hay mucha gente que no volvió por ella".

Y siguió: "Nos ha denigrado y nos dijo mil cosas en la cara. Trató a todos mal. A mi novia la sacó de la tribuna y la mandó arriba con los fans. Esto viene hace un montón, no solo de nosotros de GH, que los ha tratado mal también. No entiendo cómo sigue esa persona ahí”.

Julieta Poggio dijo al ser consultada por este tema: “Me puedo imaginar quién es. No la conozco tanto porque yo, en su momento, no trabajé con ella, pero escuché mucho chisme. Es muy complicada la situación porque cuando salís de la casa no tenés la personalidad para responder o plantarte. Estás ahí, que no entendés nada”.

Tras las notas a los ex hermanitos, Yanina Latorre comentó que le dijo Eliana Guercio, panelista del Debate, sobre la productora apuntada por los ex participantes: “Guercio me dice que es cualquiera, que Flor es re buena mina, súper amorosa, que tiene una paciencia de oro y que los analistas de El Debate la aman".

“Por ahí tiene cierto respeto con algunos y con los que no son tan alguien como Eliana no los respeta. Los chicos no tienen por qué inventar”, observó Yanina Latorre sobre esta particular situación.

Santiago del Moro suma a una ex Gran Hermano a la radio

El conductor Santiago del Moro incorpora a su progama de radio El club del Moro (La 100) a una de sus preferidas de Gran Hermano. Se trata de Lucía Luchi Maidana, ex participante de la edición 2023 del popular reality de Telefe.

Santiago del Moro contará en los próximos días con la presencia diaria de Luchi en su panel mañanero de radio y la joven salteña tendrá una gran oportunidad frente al micrófono luego de algunas participantes en distintos streaming.

En aquella edición en la famosa casa, Lucía Maidana había quedado eliminada con el 47,7% de los votos en la definición teléfonica frente Juliana Furia Scaglione y Lisandro Licha Navarro.