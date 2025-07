El urgente pedido que el Ministerio Público Tutelar le habría hecho a Wanda Nara y Mauro Icardi

IG Yanina Latorre sobre Wanda Nara y MAuro Icardi 1.jpeg

"Actualizo la novela turca. En el Ministerio Pública Tutela están asombrados con el cambio de Wanda. ¿Recapacitó o se asustó?", comenzó escribiendo la comunicadora con su habitual humor ácido.

Al tiempo que detalló que "las llamadas de Wanda y sus hijas vienen muy bien", así como agregó que "Mauro manda videos y fotos al Ministerio Público Tutelar para que estén tranquilos".

Asimismo, sobre el comportamiento de la China Suárez en esta escandalosa historia donde desde un principio fue la tercera en discordia, contó que "la nipona muy bien, va de a ratos a visitar la casa de los sueños". Al tiempo que aportó su desopilante opinión: "Me da miedo. ¿Les habrán dado un palazo en la cabeza a todos?".

Por último, Yanina Latorre informó que "el Ministerio Público Tutelar pide terapia urgente para las niñas", dejando así en claro una vez más que no sólo ante los ojos del medio sino también ante los de la Justicia, Isabella y Francesca son las únicas perjudicadas en esta disolución familiar que muchos comparan con La guerra de los Roses, aquella película estrenada en 1989 que cuenta en clave de humor negro cómo una pareja, incapaz de resolver los términos su divorcio, recurre a una violencia desmedida transformando su mansión en una batalla campal.

Wanda Nara quiso impedir que la China Suárez vea a sus hijas y pidió firmar un documento sin validez

El pasado viernes 27 de junio, el Juzgado Civil N.º 106 autorizó mediante una medida cautelar a Mauro Icardi a llevarse por siete días a sus hijas, Isabella y Francesca, fijando como plazo final el viernes 4 de julio a las 11 horas. Además, el fallo permitió que Eugenia "la China" Suárez, actual pareja del futbolista, pueda compartir momentos con ellas junto a sus propios hijos.

Sin embargo, cuando Icardi se presentó en el edificio Chateau Libertador para retirar a las niñas, se desató un verdadero escándalo: Wanda Nara se habría opuesto firmemente a la decisión judicial, demorando la entrega durante casi 10 horas.

Finalmente, alrededor de las 21, el delantero del Galatasaray se retiró del lugar con sus hijas. Pero, según reveló Angie Balbiani en el programa Puro Show (El Trece), antes de eso Wanda intentó negociar a último momento una condición extra con su ex pareja.

“Le pidió a Mauro que firmaran un documento que estableciera que durante esos siete días, la China Suárez no iba a ver a las hijas de Wanda”, explicó la panelista, y remarcó que ese acuerdo no tendría ninguna validez legal ya que el juez había autorizado explícitamente a Icardi a compartir ese tiempo con quien él considerara.

Balbiani también señaló que este intento de Wanda podría perjudicarla judicialmente, ya que expuso su verdadera intención: “El Ministerio Público Tutelar y el Defensor de Menores se dieron cuenta de que el problema no era que las chicas no querían ir con el padre, sino que Wanda no quería que la China estuviera cerca de ellas”.