La terminante acción de Alex Caniggia contra Charlotte Caniggia tras el feroz ataque a Melody Luz

Y en otra historia agregó furiosa contra su cuñada: "Quería usurpar y quedarte con el departamento del Faena y gracias a Dios mi mamá se avivó. Ojo de loca, no se equivoca. Mejor me callo. Que tengan una linda noche".

Lo cierto es que este escándalo familiar hizo que Alex Caniggia tome una rápida determinación desde las redes sociales donde evidenció a quién banca verdaderamente en el conflicto.

El Emperador no dudó y dejó de seguir a su hermana Charlotte en Instagram, dando muestra que apoya espalda con espalda a su novia y madre de su hija en el feroz enfrentamiento que tomó estado público.

alex caniggia dejo de seguir a su hermana charlotte en instagram.jpg

Qué dijeron Melody Luz y Alex Caniggia de la sorpresiva reconciliación

En una entrevista con LAM (América Tv), Melody Luz y Alex Caniggia contaron por qué decidieron volver a estar juntos y la bailarina reconoció que una tensa situación con el cocinero Santiago del Azar la hizo cortar esa relación y reconciliarse de inmediato con el mediático, quien la contuvo en ese dramático momento.

"Me sentí con miedo, la situación no estuvo bueno (por Santiago del Azar). Alex me dijo: 'te venís conmigo, no te quedas sola'. Y bueno, caí en sus brazos de nuevo", dijo la bailarina.

Y destacó cómo se portó Alex en esa difícil situación de discusión que tuvo con el chef: "Me bancó, me hizo un te. Esa noche me sentí contenida y hablando yo veo cambios en él, es lo que puedo ver".

Por su parte, el mediático reconoció lo mal que la pasó las semanas posteriores a la separación de Melody y habló de depresión y una importante perdida de peso.

"Sin Melody estuve re mal, entré en depresión, bajé 12 kilos. No paré nunca de luchar por ella aunque ella estaba con otra persona. Sentía que ella es mi mujer y lo va a ser para toda la vida", comentó.

Y contó del momento en que volvieron a unirse: "Ese día se tenía que dar tal cual lo que pasó, es como que soy su salvador. No sé si la gente cree en los milagros o no pero como que se tenía que dar".

"La veo contenta (a Venezia) y nada mejor que ver a un hijo feliz. En sus ojos veo que está arrepentido de las cosas que hizo. Igual siempre remarqué que es buena persona, nunca hubo ningún tipo de violencia, nada más que me hizo enojar", finalizó Melody Luz sobre esta nueva oportunidad que se dan con Alex Caniggia como pareja.