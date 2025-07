La preferida de Santiago del Moro: qué ex Gran Hermano se suma a su programa de radio

Al salir de la casa, la salteña sorprendió a todos al confesar los sentimientos que tenía con la uruguaya Rosina Beltrán, con quien formó una gran amistad en el reality.

santiago del moro.jpg

“Tuve una química zarpada con ella aunque no me la fumaba al principio. Fue una conexión que la necesitaba todo el día, desde que te levantás hasta que te acostás, te reís con Rosi. Me gustaba más Rosi que Nico (Grosman)”, reconocía Lucía Maidana en el Debate días después su eliminación de la casa.

Hace unos meses, Luchi blanqueó su romance con Olivia Wald, una conocida cantante, con quien se mostró a los besos desde las redes sociales en el verano.

En tanto, en marzo de este año Lucía sufrió una triste noticia al enterarse de la muerte de Gabriela, una de las integrantes más fieles de su club de fans, a quien le tenía un gran cariño.

"Es muy triste enterarme de la partida de Gabi. No hay palabras suficientes para expresar el dolor de perder a alguien del fandom. Quiero que sepan que las considero a todas como mi familia, y en este momento tan difícil, estoy aquí para ustedes, para lo que necesiten. Juntas. A la familia de Gabi, no puedo imaginar el dolor por el que están pasando, pero quiero que sepan que mi corazón está con ustedes. Les envío toda mi fuerza en este momento tan difícil", despidió la ex Gran Hermano a su seguidora.

lucia maidana.jpg

Santiago del Moro bancó firme a La Tora de Gran Hermano

Lucila La Tora Villar se destacó trabajando en la pantalla de Telefe en la cobertura del Mundial de Clubes desde Estados Unidos, lo que generó algunos rumores de tensión con su compañera, la periodista deportiva Sofía Martínez.

Santiago del Moro, quien conoce a La Tora de su paso por el reality Gran Hermano donde se hizo conocida, salió a defenderla ante algunas críticas que recibió.

"La Tora es una gran piba que labura genial y fue de último momento. De último momento la mandaron a hacer el Mundial de Clubes pero porque le va muy bien en lo de ella. Y todo el tiempo la gente diciendo por qué fue y a qué la enviaron", enfatizó el animador.

"Esto es parte de que si una mujer trabaja ya tiene que haber salido con alguien... En este medio nadie te regala nada. Nadie, nadie. Y si te regalan algo se cae al año siguiente. Este es el segundo año consecutivo de un éxito arrasador que hizo Lucila", señaló el conductor bancando a pleno a La Tora Lucila Villar.

Y resaltó la labor de la rubia en la cobertura: "El otro día la vi en un móvil con Sofi Martínez y la verdad es que se lo comió ella. Incluso Sofi quedó en un lugar un poco incómodo".