Tato recordó los fuertes vínculos que construyó en Gran Hermano y reveló si le gustaría quedarse en Argentina

Lo cierto es que Algorta sintió el apoyo del público en todo momento. En Argentina, ya el año anterior otro compatriota suyo, Bautista Mascia, se había consagrado campeón, marcando una tendencia: con un perfil tranquilo y enalteciendo los valores que la gente valora, se puede llegar lejos. El "Supremo" lo notó así, y semana a semana lo eligieron en cada gala de eliminación.

De este modo, se deshizo de elogios con nuestro país y remarcó el amor que siente: “Estoy agradecido a Uruguay, el país que amo y donde nací, como también con Argentina. Con los dos. Uruguay, porque es donde me crié, y Argentina, porque me dio la oportunidad más grande de mi vida: me abrieron las puertas. Me ganó buena parte del corazón, es un país espectacular. Conozco mucha gente de acá, me encanta cómo son, su forma de ser, lo buena onda. Tenía ganas de venir, hacer home office, acomodar mi laburo, y me termina surgiendo esta oportunidad hermosa de alojarme en la casa de Gran Hermano”.

Indudablemente, el programa de Telefe le dejó grandes amigos. Como bien remarcó a lo largo de la edición y al despedirse del Big, en aquella final que emocionó a todos los televidentes. “Con Luz, Luciana y Luchi, el vínculo fue fuerte y se sintió algo que fue más allá de la confianza, de la calidez. Te doy la espalda tranquilo porque sé que no me vas a traicionar. También con Martu, que sentí mucho su apoyo en el último tiempo más allá que no éramos del mismo grupo”, expresó con honestidad, reconociendo la cercanía afectiva que se generó con las integrantes del Tridente.

Luego, se refirió a la cercanía emocional que compartió con Tito y cómo vivieron esa conexión desde adentro de la casa. Al punto tal, que los televidentes llegaron a creer que era algo más que amistad: “Sé que, en algún momento, con ella pudo haber una cierta ilusión, porque compartimos mucho tiempo y conectamos un montón. Sin embargo, ni bien apareció su novio, la pareja se cerró y las cosas quedaron claras". Y agregó: “La adoro. Estuvimos juntos desde el primer día, fue contención. No era eso de un día te amo y otro te odio. Creo que en algún momento le puedo haber bien a ella. Fue muy sano y lindo”.

El futuro laboral de Tato Algorta tras coronarse en Gran Hermano 2024

Luego de terminar el reality, el desafío más grande para Santiago será mantenerse en escena o, al menos, capitalizar la exposición para cumplir con los objetivos que lo impulsaron a entrar al certamen. Oportunidades no le faltarán, eso está claro: el carisma, la conexión con la audiencia y su perfil auténtico lo posicionan como una figura con proyección en los medios.

Antes de ingresar a la casa, ya contaba con una sólida presencia en redes sociales, especialmente en TikTok, donde acumulaba una comunidad numerosa que seguía sus contenidos. Ese camino, que construyó desde mucho antes de su fama, se convirtió en una plataforma clave para conectar con el público que lo acompañó durante casi siete meses. Por otro lado, en Instagram cuenta con 709 mil seguidores. Un tremendo número.

Ahora, con la experiencia de Gran Hermano en su haber, Tato busca seguir vinculado con la gente a través del streaming y no descarta dar el salto a la conducción o a nuevos formatos que lo desafíen profesionalmente. “Me gustaría continuar en los medios, en un stream. Quiero estar en contacto con la gente; si pudiera conducir, sería un golazo. Con todos los que me apoyaron, que me bancaron, que estuvieron ahí, quiero seguir conversando con ellos, reflexionando, compartiendo. Si hay algo que nos conectó, a pesar del aislamiento y la distancia que teníamos, fue poder generar ese ida y vuelta. Poder escucharlos, que me hagan preguntas, hablar con ellos”

“Argentina está lleno de gente increíble que me gustaría conocer. Nico Occhiato es un perfil que me encanta, serio, inteligente. Se que está con La Voz Argentina. A él lo admiro. Te puedo nombrar a un montón, estuve con Iván de Pineda, mismo Santi del Moro”, mencionó a las personas que tiene como referentes en los medios.

Finalmente, despejó la duda a PrimiciasYa si se postularía a Gran Hermano Generación Dorada: "Creo que es una etapa que se cerró de la mejor manera posible. Las segundas historias nunca son buenas, quiero quedarme con ese cierre que fue perfecto. Feliz, agradecido. Me gustaría estar cerca del programa, opinando, analizando. Voy a ser un fiel seguidor del programa".

