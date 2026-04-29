Tensión extrema en Gran Hermano: familiares de participantes terminaron a los golpes

En ese contexto, Noelia Abraham fue contundente al describir lo sucedido y no dudó en hacerlo público: «Ayer los familiares trataron de mogólica a una amiga y le dieron codazos. Tuvo que dar aviso a la seguridad del estudio. Estábamos en el lugar de la tribuna que decidió la producción y les pedí por favor que nos cambien de lugar», expresó, dejando en claro su malestar por lo ocurrido.

El episodio generó repercusión inmediata, sobre todo porque el ciclo se caracteriza por mantener un control estricto sobre lo que sucede tanto dentro como fuera de la casa. A lo largo de sus distintas ediciones, Gran Hermano ha buscado evitar cualquier tipo de exceso en las tribunas, precisamente para que el foco permanezca en el desarrollo del juego.

Frente a este escenario, todo indica que la producción de Telefe podría tomar cartas en el asunto en las próximas emisiones. No sería la primera vez que el programa interviene para ordenar situaciones de este tipo, especialmente cuando se trata de garantizar la seguridad y el respeto entre los presentes. Mientras tanto, el enfrentamiento entre Solange y Yipio sigue sumando capítulos, ahora también fuera de la casa más famosa del país.

IG golpes en la tribuna de GH

Por qué Gladys La Bomba Tucumana rompió la regla clave antes de entrar a la casa de Gran Hermano

La gala del lunes en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tuvo un giro inesperado con la irrupción de Gladys La Bomba Tucumana, quien ingresó al reality para ocupar el lugar que dejó La Maciel. Su llegada, cargada de energía y personalidad, no solo alteró la dinámica dentro de la casa, sino que también encendió el debate en redes sociales, donde su nombre rápidamente se volvió tendencia.

Mientras una parte del público celebraba su incorporación al juego, en el universo digital comenzaron a circular cuestionamientos por un detalle que no pasó inadvertido: la cantante no habría respetado una de las reglas fundamentales del formato, el aislamiento previo.

gladys la bomba tucumana 1

Todo surgió a partir de una publicación en sus redes, donde se la vio compartiendo un almuerzo con su hijo, Tyago Griffo, en un local gastronómico de Palermo. En ese contexto, se mostró relajada y cercana ante la cámara al decir: “Hola, ¿cómo andan? Yo acá con mi bombón”, dejando en evidencia ese encuentro previo a su ingreso.

Ya instalada dentro de la casa, la artista no tardó en desplegar su impronta. Con una sonrisa y visiblemente emocionada, aseguró: “Estoy feliz de estar acá, los conozco a todos”, dejando en claro su entusiasmo por formar parte de la experiencia. Pero fiel a su estilo frontal, también lanzó una frase que no pasó desapercibida y que anticipa posibles conflictos: “Agárrense de las manos, porque llegué yo que soy un terremoto”. Su desembarco promete sacudir el juego.