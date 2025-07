El insistente pedido de las hijas de Wanda Nara por la China Suárez antes del viaje de Mauro Icardi a Turquía

A diferencia de lo que venía ocurriendo en las revinculaciones anteriores, esta vez el futbolista logró compartir el encuentro no solo con sus hijas, sino también con su pareja. Un escenario que él venía buscando desde hace tiempo y que, cuando no se daba, le generaba un profundo malestar. La fuerte versión que circuló durante todo este tiempo -y que aseguraba que las niñas no querían a la pareja de su papá- parece haber quedado descartada, primero con el paseo que tuvieron en el barrio de Belgrano y luego con una teoría que dieron en Intrusos.