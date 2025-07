LAM compartió detalles del paseo de la China Suárez con las hijas de Mauro Icardi

Por su parte, Julia Argenta aportó una visión positiva sobre la actriz: "Igual dicen que la China es divina, lo tengo recontra chequeado. Es buena madre con las nenas".

En paralelo, el periodista Gustavo Méndez, desde La Posta del Espectáculo, también se refirió a la salida por Belgrano: "Las nenas, felices de poder salir, de no estar ni en el departamento de la China ni en Nordelta, sino hacer una vida normal".

Yanina Latorre contó el drama oculto que vive la China Suárez por culpa de Mauro Icardi

Mauro Icardi debe regresar a Turquía para reincorporarse al Galatasaray, y la China Suárez tomó la decisión de acompañarlo en esta nueva etapa. Sin embargo, la gran incógnita gira en torno al futuro de los hijos que la actriz tiene con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.

En su momento, trascendió que Vicuña no pondría objeciones, ya que tenía previsto viajar a Europa por compromisos laborales relacionados con una película. En cuanto a Cabré, padre de Rufina, Angie Balbiani comentó en Puro Show que la idea era que la niña termine el ciclo lectivo en Argentina y que luego, a partir de enero, se mudaría con su madre, siempre y cuando se garantice que una vez al mes pueda verla o él pueda viajar para visitarla.

No obstante, Yanina Latorre volvió a referirse al tema tras conocerse novedades de último momento. “Me dicen que Benjamín finalmente no se va a grabar a Europa. En septiembre graba en Uruguay, y no va a dejar que los pibes se vayan a Turquía y no verlos más”, reveló la panelista.

"No sé qué van a hacer con todo ese quilombo… son chiquitos, tienen abuelos, tíos, amiguitos, actividades… es raro todo eso", opinó Yanina, quien además señaló que aún no está definido cuándo sería el viaje de la actriz.

Por otra parte, Latorre también se refirió a la postura de Nicolás Cabré: “Cabré no estaría soltando a la nena tampoco. Ella decía que la nena termina el año acá y que el año que viene Cabré se la da con la condición de verla una vez por mes, pero desde el lado de Cabré me dicen que es al revés: andate vos y vení una vez por mes”.

Finalmente, Yanina cerró con una reflexión sobre la disyuntiva que enfrenta la China: “Ella va a tener que poner en la balanza qué es más importante, si el novio o sus hijos. De última, vivir acá con sus hijos e ir cada tanto a ver al novio”, concluyó en su programa de radio en El Observador.