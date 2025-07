La firme reacción de Gisela Bernal tras las versiones sobre el remate de su casa: "Yo sigo en..."

Por último, Gisela Bernal remarcó que, por el momento, prefiere no hacer más declaraciones respecto de un asunto que aún está por resolverse. "No siento necesidad de aclarar nada por ahora, seguro lo haré en su debido momento", cerró.

La crisis de Gisela Bernal: quedó al borde del desalojo

Gisela Bernal y Ariel Diwan protagonizaron una mediática separación en 2015, que derivó en un prolongado conflicto legal. Más allá de las tensiones propias de una ruptura, la disputa por una propiedad valuada en cientos de miles de dólares agravó aún más el escenario. Aunque la Justicia resolvió que la mansión que compartían se dividiera en partes iguales, la bailarina enfrenta actualmente una situación crítica que podría dejarla sin techo.

Si bien la casa, ubicada en una exclusiva zona de Palermo, quedó repartida en un 50% para cada uno, fue Gisela Bernal quien permaneció allí tras la separación. Sin embargo, su permanencia estaría en riesgo debido a un pedido de remate impulsado por sus propios abogados, quienes reclamarían una deuda impaga.

Desde Puro Show (El Trece) brindaron más detalles del conflicto. “A partir de ese momento empezó una guerra muy fuerte para saber quién se quedaría con el 100% de la propiedad, que sale aproximadamente 800 mil dólares y se ha actualizado el valor para llegar a costar 1.200.000 dólares”, explicó el periodista Mati Vázquez.

Además, en el programa revelaron un dato clave: “Cuando arranca este lío judicial, Gisela tuvo unos abogados por años. Cuando avanzaron los años, el abogado le reclamó a Gisela que le debía plata y la embargó”. En ese contexto, indicaron que “Gisela tiene su casa para pagar eso nada más”.

Frente a la repercusión mediática, la artista se habría comunicado con Fernanda Iglesias para dar su versión: “Vivo un día a día muy feliz junto a mi niño, lo amo y lo cuido con mi vida, no me dejo llevar por las opiniones de nadie. No se preocupen que estamos muy bien”.

También expresó su postura respecto a la disputa material: “Me gustaría decir que de su bienestar y su futuro me ocupo yo, como siempre, igual que de mis temas sociales y económicos. No necesitamos de ningún ex, así que espero que se mantengan al margen. Lo único pendiente es un bien material que a mi criterio va y viene”.

Finalmente, Vázquez cerró su informe con una advertencia sobre el futuro inmediato de Gisela Bernal: “En los próximos días, lamentablemente, va a tener que buscar otro lugar para irse a vivir, porque una vez que entre el martillero, haga la subasta y se ponga a la venta, ya no puede estar más en esa casa. Sería el punto final de una novela que llevó diez años”.