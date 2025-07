La crisis de Gisela Bernal: conflicto interminable con Ariel Diwan, embargo y al borde del desalojo.

Frente a la repercusión mediática, la artista se habría comunicado con Fernanda Iglesias para dar su versión: “Vivo un día a día muy feliz junto a mi niño, lo amo y lo cuido con mi vida, no me dejo llevar por las opiniones de nadie. No se preocupen que estamos muy bien”.

También expresó su postura respecto a la disputa material: “Me gustaría decir que de su bienestar y su futuro me ocupo yo, como siempre, igual que de mis temas sociales y económicos. No necesitamos de ningún ex, así que espero que se mantengan al margen. Lo único pendiente es un bien material que a mi criterio va y viene”.

Finalmente, Vázquez cerró su informe con una advertencia sobre el futuro inmediato de Bernal: “En los próximos días, lamentablemente, va a tener que buscar otro lugar para irse a vivir, porque una vez que entre el martillero, haga la subasta y se ponga a la venta, ya no puede estar más en esa casa. Sería el punto final de una novela que llevó diez años”.

Información explosiva: se remata la casa donde vive Gisela Bernal con su hijo

Gisela Bernal y Ariel Diwan arrastran una disputa judicial desde hace años, originada tras el escándalo que estalló cuando el empresario, luego de realizarse un análisis de ADN, confirmó que Ian no era su hijo biológico, sino que el padre es Francisco Delgado.

Meses atrás, Ana Rosenfeld, abogada del empresario, estuvo en Mañanísima y reveló que la vivienda donde actualmente vive la bailarina junto a su pequeño hijo entrará en proceso de remate en breve, en el marco del conflicto legal que ambas partes aún mantienen.

"En su momento Ariel, creyendo que el hijo de Gisela era suyo, decidió poner la casa en la que iban a vivir los tres mitad y mitad. Esto es porque no estaba casado con ella pero le pareció lo correcto siendo que iba a estar ahí la mujer que había dado a luz a su hijo", explicó la abogada.

Y agregó: "Lo cierto es que la plata la puso toda él. Firmó un condominio y ella ahora vive en esa casa porque es mitad cada uno, pero cuando salga a remate, próximamente, se verá qué pasa con eso".

Respecto a la posibilidad de que el inmueble sea rematado, Ana Rosenfeld detalló los motivos por los que podría llegar a esa instancia.

"Esto es por deudas que ella tiene con abogados y otros temas suyos. Yo sé que es una laburante, sí, pero esa es la realidad. Se verá qué pasa. Es una casa importante", concluyó la letrada.