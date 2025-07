El misterioso posteo de Diego Latorre mientras Fernanda Iglesias aseguraba que le habría sido infiel a Yanina

Embed

En medio del cruce con Yanina Latorre, Fernanda Iglesias se hartó, se levantó y se fue del aire

Esta semana, Fernanda Iglesias y Yanina Latorre protagonizaron un tenso ida y vuelta. El conflicto se desató luego de que la periodista de Puro Show afirmara tener pruebas de una supuesta infidelidad de Diego Latorre, el esposo de la panelista de LAM.

Este jueves, en el ciclo de espectáculos, debatieron sobre las repercusiones del escándalo. En un momento, la panelista de El Trece no ocultó su enojo: se levantó de su silla y abandonó el estudio. "Mejor me voy", expresó, indignada y visiblemente molesta por la situación.

Fernanda Iglesias se enfureció porque estaban a punto de emitir un fragmento del descargo de Andrea Taboada en Intrusos. En el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, la periodista recordó una mala experiencia que vivió con su colega, hoy en el centro de la escena mediática por su enfrentamiento con Yanina Latorre.

La panelista de América TV relató que, cuando compartieron trabajo en Nosotros a la mañana, en medio de una discusión al aire, Fernanda le dio un golpe en el brazo, lo que provocó un fuerte cortocircuito entre ambas.

Sin intenciones de profundizar sobre lo ocurrido en aquel recordado programa de Fabián Doman en El Trece, Iglesias se levantó nuevamente de su asiento y se retiró del set de Puro Show. "Esa pavada, me aburre este tema, por favor", remarcó antes de salir de cámara.

De todos modos, tras algunos minutos fuera del aire, Fernanda Iglesias regresó a su lugar en el panel. Quedó claro que todo había sido parte de un gesto teatral de la panelista del ciclo de Pampito y Matías Vázquez, con la intención de ponerle una cuota de humor a una semana marcada por las tensiones.

El contundente mensaje que le mandaron sus hijos a Yanina Latorre tras el escándalo con Fernanda Iglesias

Luego de su furioso descargo contra Fernanda Iglesias en Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre compartió un momento muy emotivo al revelar los mensajes que le enviaron sus hijos tras su intervención en el programa. La panelista, visiblemente conmovida, abrió su corazón y mostró cómo el apoyo de su familia fue fundamental en medio del escándalo.

"Es feo que te extorsionen", comenzó diciendo, y luego agregó: "Me voy a quedar con los mensajes de mis hijos. Escuchen lo que me escribieron cuando terminé de hablar".

Con la voz entrecortada, relató: "Mi hijo varón, tiene 22 años, que me hizo llorar, por supuesto. Yo con mi hijo no hablé de este tema, porque mi hijo es para adentro, lo vi sufriendo. Lola, sí. Es más vehemente. Ella quería meterse, yo le dije que no".

"Cuando terminó el programa un chico de 22 años, que tiene otro tipo de vida, que no es televisivo, que no es mediático, me pone: 'te amo, ma. Sos lo máximo. De verdad, sos lo mejor que pasó en la vida'", leyó.

Ese mensaje, según relató, fue un bálsamo en medio de tanta tensión. “Y yo me quedo con eso. Lo mejor que hice fue criarlos. Yo no le puedo permitir a nadie que acose y extorsione a mis hijos”, remarcó Yanina, dejando en claro que su rol como madre está por encima de cualquier conflicto mediático.

Más adelante, también compartió las palabras de su hija Lola: "'Vos no hiciste nada malo, ma. Imaginate lo pelotuda que tiene que ser una persona contando eso, que ni siquiera es tuyo'. Y cuando terminé me pone: 'te amo, la rompiste'. Y yo me quedo con mis hijos porque yo doy la vida por ellos".

Yanina aprovechó el momento para resaltar el fuerte vínculo que mantiene con sus hijos y cómo, a pesar de las críticas o los ataques públicos, ellos siguen siendo su mayor sostén.