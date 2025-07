Así fue el encuentro de Diego Latorre con su supuesta amante: el audio revelador

En tanto, en otra parte del audio en sus declaraciones a LAM esta persona explicó cómo y dónde fue el encuentro: “Por ahí pensás que no podés reencontrarte con el grupo, justo coincidía que yo iba a Capital y nos juntamos en el hotel, pero no en una habitación, fue en un espacio un poco más privado como un café”.

Por último, la excompañera escolar del marido de Yanina Latorre concluyó tajante: “Y charlamos un rato porque él también se tenía que ir a trabajar, hablamos de cosas súper inocentes, de qué era de la vida de los chicos que se juntaban cada dos meses a comer un asado cuando podían. No hubo más que eso”.

Yanina Latorre y Diego Latorre.jpg

Yanina Latorre se cansó de Fernanda Iglesias y reveló detalles íntimos de su relación con Diego: "No me hizo nada"

En medio de un cruce explosivo y viejas rencillas sin resolver, Yanina Latorre salió al cruce de Fernanda Iglesias tras los dichos de la periodista, quien insinuó una infidelidad de su marido, Diego Latorre. Fiel a su estilo frontal, la conductora de Sálvese Quien Pueda no se guardó nada y le respondió con dureza a su ex compañera de LAM.

El escándalo se desató cuando Iglesias sugirió públicamente que Diego le habría sido infiel a Yanina con otra mujer. Lejos de quedarse callada, la conductora replicó sin filtros: “Sos una pobre chica a la que le metieron los cuernos y encima la dejaron”.

Durante una extensa intervención de cuatro minutos en el programa de Ángel de Brito, Latorre dejó en claro que no está afectada por los comentarios de Iglesias y defendió su vínculo con su esposo, con quien lleva más de tres décadas de relación: “Después de 30 años de casados, es un compañerismo. No hablo de pareja abierta. Cada uno vive como puede. Son 31 años, la vida no es una utopía. Ella no decide cómo seguimos".

Además, apuntó directamente contra Iglesias, cuando aseguró que “le va a venir el karma porque ella disfruta de esto”.

Embed

Yanina también brindó detalles sobre la intimidad cotidiana de su vínculo con Diego: “Vivimos juntos porque nos gusta estar juntos. Tenemos nuestros espacios. Él no me controla, yo no lo controlo. Viajamos, compartimos, cuidamos bien a nuestros hijos. Me une la familia y el proyecto de vida. A nuestro modo, nos entendemos. No considero que él me haya hecho nada, ni yo a él. Toda la vida fuimos iguales. Soy muy independiente y no soy celosa”.

Respecto a si pudo hablar con su esposo sobre el escándalo, respondió: “No hablé nada ni le pregunté. Llega el jueves. Me da lástima la gente que necesita bardear. Seguimos en una sociedad machista”.

Por último, dejó en claro que su preocupación no está puesta en lo mediático, sino en el bienestar de su entorno más cercano: “No es algo que me interpele. Me preocupa más padecer extorsión, que mis hijos se sientan acosados, que mi mamá —que tiene 85 años— lleve cuatro días mirando el teléfono creyendo que voy a sufrir”.

Y cerró, con una nueva crítica hacia Iglesias: “La vida patética que tenés que tener para disfrutar del dolor o de que una familia se rompa. No es el caso, chicos, quédense tranquilos”.