Elías Piccirillo dio detalles de cómo es su cruel vida en la cárcel y defendió a Jésica Cirio: "La cuidé"

"Tomé la decisión, junto con mi abogado (Gastón Francone), de conversar todo de lo que el juez necesite de mi conocimiento", reiteró Elías Piccirillo y sobre su situación judicial sumó: "Me parece arbitrario e ilegal. A veces te encontras en situaciones ajenas o inocentes como a mí me pasa y la Justicia tiene que investigar esa situación. Por tal motivo siempre me he presentado a derecho como lo solicitó el Juzgado".

Embed

En esa línea, Piccirillo dejó en claro que es un intero más en el día a día en la cárcel: "No tengo ningún privilegio. Soy una persona detenida que está pasando un proceso injustamente. Soy ajeno e inocente. En ningún momento se pide ninguna parte especial vip o todo lo que suponen desde afuera".

"Tiene un montón de emociones. ¿Cómo es estar preso? Y... Es feo", aseguró ante la consulta de la conductora María Belén Ludueña de cómo está viviendo este tiempo en prisión.

Consultado por su ex esposa Jésica Cirio, el empresario aclaró que luego de la separación, todo quedó en el mejor de los términos y que ella no lo visitó en el penal: "Jésica es una persona excelente, no la conocen, y quien la conoce puede dar fe de eso".

"Nos divorciamos en buenos términos. La verdad que la relación que tuvimos fue excelente. No le conté los inconvenientes que tenía con Franscisco (Hauqué), la cuidé", se sinceró Piccirillo.

Y sobre las razones del final del matrimonio aclaró: "Por cuestiones privadas decidimos terminar la relación, ella no tiene absolutamente nada que ver y es totalmente ajena. Esta situación le ha generado un daño importante que no corresponde, por supuesto".

Jésica Cirio y Elías Piccirillo.jpg

La dura frase de Jésica Cirio sobre su divorcio de Elías Piccirillo

Jésica Cirio rompió el silencio en DDM (América TV) y luego de mucho tiempo en silencio se refirió a la detención de su ex marido Elías Piccirillo en el penal de Ezeiza.

La modelo dejó fuertes definiciones sin querer entrar en detalles: "Es un momento bastante difícil", afirmó en referencia al fin de su relación con Piccirillo.

"¿Y el divorcio? ¿Cómo estás eso?", indagó el notero del programa de Mariana Fabbiani. "Creo que ya salió", explicó la conductora sobre la ruptura formal con el empresario.

Al finalizar, se mostró tranquila al referirse a la causa por la que está preso Piccirillo y si siente que el caso pueda salpicarla. "No me da miedo que me investiguen", cerró Jésica Cirio.