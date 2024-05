Emotiva respuesta entre lágrimas de Flor de la V a los polémicos dichos de Nicolás Márquez contra la comunidad LGBT

Y siguió: "Al principio no entendía lo que significaba por ser así. Pero si a vos te están diciendo desde chiquita que por ser así no vas a lograr nada en la vida, ¿Qué te queda? ¿Qué hay después de eso? Si a vos de chica te golpean de una manera salvaje para que no hagas algo que te sale por los poros. Porque para mí mi identidad femenina era algo que desde que tengo uso de razón es lo que soy".

"Yo era Florencia, quería vestirme de mujer, yo sentía que era una nena y pienso como una mujer y eso me lo querían sacar a los golpes ¿Cómo construís un autoestima o salir a la calle con seguridad si en tu propio entorno más cercano te hacen eso? La sociedad te lastima", remarcó la animadora.

Embed

"Me costó muchísimos años en la vida que sí podía lograr lo que yo decidiera en la vida. Durante mucho tiempo luché contra mi sentir, de tratar de encajar en una sociedad que decía que lo que yo hacía estaba mal y sentir las miradas y ese rechazo, es muy fuerte", explicó envuelta en llanto.

"Me fui a buscar mi futuro, no tenía nada y hoy estoy acá. No sólo construí una carrera, una profesión, logré entrar en la televisión, me compré mi casa y me enamoré de una persona que me ama hace 26 años, después de haber sido ocultada por un montón de otros hombres. Conocí una persona que sí estaba orgullosa de estar conmigo", continuó con mucha valentía.

Y destacó: "Un día a pesar de todo, cuando llegas a ese límite, me miré al espejo y dije basta. Todas las personas como yo somos merecedoras de tener una familia hermosa, enamorarnos. Y formé una familia. Todos los días antes de ir al colegio mis hijos me dicen: mamá te amo, que tengas un hermoso día. ¿Saben lo que es para mí eso? No les exagero, todos los dicen me dicen eso mis hijos".

"Que nunca te hagan creer que no sos merecedor del amor y construir una vida digna. No escuchemos este tipo de discursos, luchemos contra eso, donde en un momento de mi vida me decían todo que no, yo lo convertí en sí", concluyó Flor de la V completamente movilizada.

flor de la v.jpg

Fer Dente habló en contra de los dichos homofóbicos de Nicolás Márquez

“Ustedes saben que en este programa no somos coyunturales, no sabemos lo que pasa, pero hoy me pasó algo que me atravesó todo el día y tenía ganas de de usar un ratito del programa, lo hice también en la mañana en la radio”, comenzó Fer Dente su programa de miércoles en Noche al Dente, América Tv, por los polémicos dichos del escritor Nicolás Márquez.

“El jueves o viernes en una entrevista que salió a un escritor que yo no conocía, que se llama Nicolás Márquez, de quien acá tengo una infinidad de tuits que elijo no leer, y me hubiera encantado no haberlos leído nunca porque es horrible lo que dice, de todos los colores que se puedan imaginar... él proporciona unos datos de estudios de Estados Unidos de España, donde cuenta que una persona con tendencia homosexual, que es una conducta objetivamente insana y autodestructiva, dice también que es algo que se elije, y que también somos invertidos”, contó el conductor.

“Es difícil creer esto de alguien que hoy presentó un libro en la Feria del libro, y había tanta convocatoria que tuvieron que hacer el evento en el salón más grande de la Feria del libro... Quiero aclarar primero que el corazón me late como en mi vida me latió enfrente de una cámara, porque más allá del nervio de exponer lo que uno piensa ante estas cosas, y pararse de un lado de la vida que es el amor o el odio, yo me paro desde el amor, cuando uno escucha estas cosas se le remueven un montón de miedos con los que uno creció, y con los que uno piensa que nunca más se va a enfrentar”, explicó Fer Dente.

“Pero cuando uno encuentra esto, y se entera que hay una persona que dice todas estas cosas... uno piensa: ‘Che, y si en unos años todo eso se da vuelta de nuevo y ese miedo vuelve y me encuentra, no sé, casado, con una familia, con dos hijos en el colegio, quizás, a los que de repente todos le empiezan a decir lo que escuchan en la casa, o en la tele, por personas como Nicolás’. Nicolás, repito, es escritor y está presentando un libro en este momento en La feria del libro en el salón más grande porque tuvo mucha convocatoria”, sumó.

Embed

Y reveló: “Yo fui a un psicólogo que se juntaba con mi mejor amiga a tomar un café y le daba consejos para seducirme para ver si yo podía dejar de ser homosexual y volver a ser heterosexual. Yo probé Nicolás, no es que uno elige ser gay. Te toca. Tampoco elijo que me guste la torta de ricota, me gustaría que me guste mucho menos porque no hace tan bien".

“Yo fui un niño de los 90 que creció en frente a un televisor y por dentro me pasaban cosas, y me gustaban los chicos, y hacía mucha fuerza para que me gustaran las chicas, y me castigaba mucho por sentir que me gustaban los chicos, porque sentía que estaba fallado, que iba a ser la vergüenza de mi familia, y que estaba, como decís vos Nicolás, leyendo todos estos datos estadísticos de los cuales no discuto porque seguramente los buscaste y debés tener razón, y estaba destinado a una vida de básicamente de mierda”, continuó a flor de piel.

“Pero pienso en vos que estás del otro lado, que por ahí sos más chico, o por ahí tenés mi edad, o por ahí sos más grande y todavía no tenés el privilegio o la suerte por la familia en la que naciste, o por el contexto en el que te toca vivir, de vivir libremente quién sos, quiero que sepas que soy muy feliz. Que estoy enamorado, que estoy conociendo a un hombre que amo, que puedo vivir mi vida libremente, que tengo un programa de televisión a las 10 de la noche y no disimulo nada. No me hago el galán con las chicas, ni me le tiro a los chicos. Soy quien soy y si me gusta alguien lo digo, y si no me gusta algo también, lo digo y no pasa nada”, explicó Fer Dente.

“Hay una vida después de todas estas estadísticas, el odio no es gratis. No tengo ninguna postura política tomada, soy una persona que piensa en el bien común, y sobre todo en el sentido común, y no estoy ni de un lado ni del otro, aunque sea muy difícil en este mundo mantenerse en el medio porque te obliga a pensar, pero sí este escritor está publicando una biografía de nuestro presidente, lo único que pido a quienes nos gobiernan, que fueron elegidos por la mayoría de nosotros y del pueblo, es que estén a la altura de lo que están haciendo”, puntualizó.

Y cerró: “No me gustaría ver a esta persona cerca de ningún funcionario, ni de ningún mandatario, ni de nadie de quien dependa la seguridad y la salud y los derechos míos, y quizá en el día de mañana de mis hijos. Así que les quiero pedir disculpas por haberme tomado este momento pero me parece que valía la pena”.