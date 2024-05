Cómo quedó la placa definitiva de nominados en Gran Hermano tras la decisión de Zoe

"Zoe, tenés que hacer tu movida", le dijo el conductor Santiago del Moro después de la medianoche. "Bajo a Florencia (Regidor) y voy a subir a Virginia (Demo), porque siento que es la más empática y va a entender más que otros", anunció Bogach.

Por lo tanto, la nueva placa de nominados quedó conformada por Virginia, Juliana 'Furia' Scaglione, Emmanuel Vich, Martín Ku, Mauro D'Alessio y Darío Martínez Corti.

Mauro tomó la decisión más difícil tras su escandalosa pelea con Furia en Gran Hermano: "Me arrepiento"

Después de la terrible pelea que tuvo con Juliana 'Furia' Scaglione en pleno vivo de la gala de Gran Hermano (Telefe), el participante Mauro D'Alessio expuso cuál es su estrategia para que sus seguidores lo comprendan un poco más.

“El otro día me dijeron que juegue un poco más fuerte. ¿Qué es jugar más fuerte? ¿Hacer lo que hacés vos? No. Furia me decía para jugar con ella y yo le dije ‘no, yo separo las cosas’ y me decía traidor por eso y me volvió loco que jugaba con los bros cuando nunca jugué con ellos”, contó Mauro a cámara en el jardín.

Y agregó: “Comparto ciertas cosas con los 'Bros' y paso tiempo acá y hay muchas nominaciones en que coincidimos en lo que pensamos sin hablarlo. Podría haber jugado con ellos y me arrepiento un poco, pero ya está. La realidad es que no por eso me tienen que tratar de esa forma”.

“Si a mí me pinta jugar solo y nominar lo que a mí me parece es problema mío, con aciertos y con errores. Creo en esa a muerte y me la banco y se me tengo que ir será porque la gente lo decidió. No tiene nada de malo”, reflexionó.

“Llega un punto en que...no me hinchés las bolas. Dejame hacer la mía, vos hacé lo que quieras. Si querés nos cagamos nominando entre nosotros pero no me empecés a señalar. A mí me molesta que me señalen por boludeces y salto. Son estupideces y encima son mentiras”, remarco el joven de Villa Urquiza.