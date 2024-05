Darío reveló el secreto más profundo de Furia y cambió para siempre el juego en Gran Hermano

Embed

A más de uno le pasó", le contestó el galán de la jugadora. "Yo ni imaginé que ella había pasado por ese momento”, insistió Martínez Corti. “El tema es que después se ganó el respeto/miedo del resto entonces nadie le dice nada”, añadió Mauro.

Tras la conversación con su compañero, el hombre de La Plata llegó a una firme conclusión. “Su juego pasa x ahí. No podés meterte ahí porque perdés”, sentenció.

Se supo que Furia engañó a todos en Gran Hermano con su enfermedad

Esta semana, Furia fue al confesionario para hacer un pedido especial a Gran Hermano. La jugadora pidió un piano para poder mostrar su talento para la música y distraerse después de tanto tiempo de encierro.

"El Big" le puso un desafío, que consistía en llevar a todos los participantes y hacerlos entrar en la pileta. Para su misión, Juliana Scaligone tuvo de cómplice a Bautista Mascia, que colaboró con la causa.

Furia usó su enfermedad (fue diagnosticada con leucemia tipo 1 semanas atrás) para engañar a los chicos y convencerlos de darse un chapuzón. La entrenadora de crossfit argumentó que no quería ponerse mal por su salud y prefería festejar con ellos en el agua.

"Les voy a contar una cosa... Son cinco meses (en la casa), y me acaban de avisar en el confesionario que el estudio que tenía que me había dado bien, ahora me dio mal", expresó, ante los rostros compungidos de todos.

"Como a mí me gusta festejar y me gusta mucho el agua, se me ocurrió que vengan todos acá, porque tengo que abandonar la casa, no puedo seguir en juego", siguió. "No seas bolu...", acotó Virginia Demo. "Es mentira!", exclamó Zoe Bogach.

"Yo se lo había dicho a Bauti, vino él a decirme 'felices 5 meses', y justo me llaman... Posta, estoy hablando, ¿por qué no me dan pelota? Tendría que estar llorando y me estoy cagando de risa, le pongo onda...", continuó Furia. "Es una misión... es una misión", empezaron a sospechar sus compañeros. "No,

Bautista no se contuvo, soltó una carcajada y expuso a la estratega. "Yo le dije que no joda con eso. No puede jugar con sus sentimientos. No me gusta esa joda", advirtió. "A mí me gusta joder... Quiero mi órgano (piano)", manifestó la entrenadora de crossfit, al ser cuestionada por engañar a todos con un tema de salud.