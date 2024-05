Carolina Oltra y Emanuel Moriatis: traición, escándalo, ¿y separación?

Y agregó más datos: "Nos cuentan del mundo del automovilismo de muchas fiestas, mucha joda. Carolina se habría hartado por eso agarró el teléfono pero del lado de ella la idea es siempre priorizar la familia".

A lo que Guido Záffora amplió qué le dijo en ese instante la modelo e hija del recordado ex piloto de carreras Silvio Oltra: "Estoy hablando con ella y me dice: 'Hola Guido, qué raro, está en casa conmigo'. Y me pregunta qué versión me llegó, me lo está confirmando sin querer decírmelo".

"Me dice: 'me sorprende que te llegue algo así y no tengo nada que explicar'", continuó el panelista. "Totalmente confirmado, entiendo que es una familia", reafirmó Iavícoli.

"Salió desde muchos lugares la información. Las llamadas a las mujeres (alertando por este tema a las esposas de los otros colegas de Moriatis) salió para todos lados y cuentan que fue un escándalo tremendo", finalizó Guido.

carolina oltra emanuel moriatis 2.jpg

El casamiento de Carolina Oltra y Emanuel Moriatis

Carolina Oltra y Emanuel Moriatis se casaron en febrero de 2023 luego de una historia de amor que lleva doce años. La modelo y el piloto de automovilismo, padres de Constantino. pasaron por el registro civil el día 11 de ese mes para sellar su historia juntos.

"Después de 12 años, nos volvimos a elegir! Te amo Emanuel Moriatis", escribió la modelo en uno de sus posteos en redes sociales de ese entonces feliz por la boda.

En tanto, Carolina es madre de Jazmín, fruto de su relación con el humorista Freddy Villarreal, quienes se separaron en 2010.