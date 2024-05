El extremo cambio de look de Momo, el hijo de Jimena Barón: "Sos un potro"

"Okey, hijo", escribió Jimena en su más reciente posteo de la red social donde puede verse a Morrison en un video con el cabello del largo de una melena carré sentado en el sillón de un salón de belleza.

Embed

Pero claro que unos segundos más tarde ese mismo video muestra al nene con un nuevo look al extremo corto, sin patillas y rapado en la zona de la nuca. Y si bien Jimena aclaró que no era canje el corte de pelo, lo compartió al ver lo lindo que le sentaba el nuevo look.

Asimismo, ante la infinidad de amorosas reacciones virtuales donde hasta Pampita dejó su like y varias caritas con corazones, Barón no dudó en dedicarle el más dulce de los mensajes. "Te amo hijo sos un potro", concluyó la actriz claramente orgullosa de Momo.

Cambio de look de Momo -IG Jimena Barón.jpg

El insólito llamado que recibió Jimena Barón desde el colegio de su hijo Momo: "En el recreo..."

La cantante Jimena Barón se caracteriza por sus divertidas ocurrencias en redes sociales donde cuenta sus cuestiones personales y también el día a día en la crianza de su hijo Momo.

Así, en marzo la autora de La Cobra contó una desopilante anécdota con su hijo ya que recibió un llamado del colegio a donde él asiste por un impensado motivo. "Llamaron del colegio diciendo que Momo tiene hambre y que pidió que nos llamen para ver si lo autorizamos a comerse el almuerzo en el recreo", expuso en su cuenta de X y luego lo replicó en sus historias de Instagram.

Jimena Barón llamado del colegio de Momo

Ante algunos cuestionamientos en la red social de Elon Musk, la cantante aclaró en segunda instancia que el pequeño había hecho una abundante comida antes de ingresar al colegio.

"Desayunó Nesquik, tostadas y cuchareó el kilo de helado que se compró ayer, post dentista", explicó. Finalmente para cerrar la divertida secuencia, mostró otra foto de Momo comiendo milanesas con puré y cerró: "Se comió su almuerzo en el primer recreo, así que lo sacaron a almorzar. Por DM, adopción responsable".