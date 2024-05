Se conoció cómo y cuándo será el casamiento de Jésica Cirio y Elías Piccirillo

image.png

En las últimas horas, en Twitter, Ángel de Brito dio a conocer cuándo y dónde será la unión entre la modelo y conductora con el empresario. "Jésica Cirio se casa con su novio Elías Piccirillo por civil el domingo 26 de Mayo, al mediodía", precisó el conductor de LAM.

Tal como adelantó la rubia, el evento será para muy pocos invitados. "Una ceremonia para aproximadamente 80 amigos", añadió el periodista de América TV. Habrá que esperar para saber si piensan en hacer algo más grande más adelante.

Jesica Cirio y su novio Elías Piccirillo decidieron postergar su boda: el contundente motivo

Semanas atrás en Socios del espectáculo (El Trece) revelaron el verdadero motivo que llevó a Jésica Cirio a postergar su boda con el empresario Elías Piccirillo. “Posterga la boda por Civil, se va a casar más adelante. Hablé con ella y me dijo que es así, que decidieron reprogramar la fecha”, precisó Paula Varela.

La panelista mencionó que la razón detrás de la postergación tiene que ver con un compromiso profesional del novio de la modelo y conductora. “Me dijo ‘no llegamos con todo porque quedó en el medio de un viaje de trabajo de él y no lo podía postergar’”, añadió.

De todos modos, Jésica y Elías avanza a piso firme con la boda. “El Civil lo reprogramaron y la boda la van a hacer más adelante”, aclaró Paula Varela en el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Todo parece indicar que las cosas entre ellos van sobre rieles. De hecho, en un posteo en su Instagram, la ex conductora de Telefe reconoció que no descarta tener un hijo junto al empresario. “¿Se viene un hermanito o hermanita para Chloe?”, le consultaron y ella respondió: "Me encantaría".