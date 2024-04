El elogio de Leo García a Fer Dente: "Hoy sos lo más parecido a Badía que hay".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1782941592061358448&partner=&hide_thread=false Leo García: sus inicios en la música



“La fama llegó después de 20 años de trabajo”.



Mirá el programa en vivo acá https://t.co/718O59XAjP#NocheAlDente EN VIVO @ferdente17 @jotaxTV pic.twitter.com/swueH128Rh — América TV (@AmericaTV) April 24, 2024

En una noche de muchas anécdotas y recuerdos Leo García habló de su vinculo con Gustavo Cerati: “No recuerdo nada desagradable con él, nunca me retó ni nada, haberlo conocido fue tocar el cielo con las manos... Gustavo pagó caro ser el mejor pero nos dejó un legado eterno”.

Entre tantos amigos famosos el invitado contó cómo nació su amistad con Cristian Castro: “Él me mandó a llamar y fui a la casa. Después me llevó a México para ir a ver a Morrisey”. Más tarde y entre tantas flores y cumplidos Leo le dijo a Fer Dente: “Hoy sos lo más parecido a Badía que hay”.

Al momento de hablar de su actualidad Leo contó que está escribiendo un libro y reconoció: “No me veo paternando, será para otra vida... Me costó mucho aceptarme, creer en mí. Yo me siento un raro”.