En medio de un ataque de furia, Wanda Nara arremetió contra la China Suárez: "Se denigra por..."

TW Wanda Nara contra Gustavo Mendez 1

Pero claro que su mayor furia quedó expuesta cuando la mayor de las Nara comenzó a refutar al periodista con descalificaciones y acusaciones, tanto contra Mauro Icardi como contra la China Suárez. "Tu entrevistada pierde la dignidad dejando a sus hijos para usar mis cosas, mi ropa y objetos en Turquía. Tengo pruebas de todo. Hasta cosas que nunca pude subir aún", aseguró la rubia desde Bariloche.

En tanto, en otro posteo se refirió a la difusión del informe del Ministerio Público Tutelar donde Mendez remarcó que el dato de que la China había ayudado con la revinculación del futbolista con sus hijas y que las menores estaban felices con ella. "Solo buscaban exponer a mis hijas, que nunca van a querer a alguien con tan pocos valores. Hay gente que no prioriza sus propios hijos... ah pero con los de los demás... Le encanta exponerse, pasear, filtrar fotos y llamar a 'amigos' a periodistas para que suban esas fotos", disparó visiblemente molesta.

Pero la mayor crudeza en las furiosas declaraciones de Wanda Nara llegaron cuando atacó sin piedad a la actual pareja de su exmarido. "Mis hijos bastante tienen con tener que ver a una mujer que jamás van a querer genuinamente y yo, con tener que fomentarles el respeto hacia ella, que jamás respetó ni a ellos ni a nadie. Ella se denigra por dinero", sentenció letal.

TW Wanda Nara contra Gustavo Mendez 22

Wanda Nara explotó contra Mauro Icardi y publicó una lista con todo lo que le molesta

En medio del conflicto judicial que mantiene con Mauro Icardi por la custodia y manutención de sus hijas, Wanda Nara estalló en las redes sociales. A través de su cuenta en la red X (ex Twitter), la mediática respondió con dureza al periodista Gustavo Mendez, a quien acusó de "trabajar para Icardi" y de difundir información parcial.

Todo comenzó cuando Mendez hizo un comentario irónico hacia Wanda, cuestionando que su “ejército” ya no la defendía. La empresaria reaccionó de inmediato con un fuerte descargo. “Ya que trabajás para él, pedile los chats del día del Chateau. Yo te puedo pasar los míos, los de mis amigas y el contacto de Florencia Mellino, que ese día me fue a buscar por Libertador después de que estuve encerrada dos horas en una habitación, llorando en el lobby”, escribió, asegurando que existen pruebas, incluso grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio.

Wanda también apuntó contra la cobertura mediática del conflicto. “Es difícil ser buen periodista. Más fácil es publicar solo lo que deja bien a tu cliente. ¿Por qué no vas a la OVD y publicás todos los expedientes?”, desafió.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Ante la respuesta del periodista, que ironizó diciendo que ella debería estar disfrutando en la nieve con su familia, Wanda replicó sin filtros: “En eso estoy toda la semana. Pero mientras espero al chofer, te respondo a vos, que trabajás de matarme, y a tu entrevistada, que pierde la dignidad dejando a sus hijos para usar mis cosas en Turquía. Tengo pruebas de todo. Incluso de cosas que nunca publiqué”.

Finalmente, la empresaria compartió una lista detallando las cosas que más la irritan de su exmarido: “Ya que hablás con Mau: Que pague 10 meses de alimentos. Que se borre mis tatuajes, ya pasó el plazo que me dijo. Que apure el divorcio y deje de frenarlo. Que deje de gastar dinero en su venganza. Que se concentre en su carrera, porque me debe mucho dinero”, y cerró su mensaje a pura ironía. “Besos, Gus. Algún día te voy a dar una nota con más contenido y libre, así te ahorrás preguntar pelotudeces y el amor por Hello Kitty”, concluyó claramente furiosa.