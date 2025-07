Fabián Doman bancó a Yanina Latorre y evitó recordar lo que más le duele a Fernanda Iglesias

En ese sentido, el animador evitó recordar un hecho que le duele mucho a la panelista: "Después hubo un episodio personal de ella que no quiero volver a contar ni repetir para no ponerla mal a Fernanda porque sé que la pone mal. Historias de la televisión".

Sobre el final, al ser consultado si volvería a trabajar con ella, Fabián Doman fue contundente: "No tengo malos recuerdos de ella pero no volvería a trabajar".

Andrea Taboada detalló lo que le hacía Fernanda Iglesias al aire para que no hable

Andrea Taboada recordó con mucha angustia en Intrusos (América Tv) lo mal que la pasó trabajando con Fernanda Iglesias cuando compartieron panel en el programa Nosotros a la mañana en 2016.

"Me pellizcaba por abajo de la mesa y empujaba para que me calle. Era agredirme, pegarme y pellizcarme. Me la banqué hasta que un día en un corte del programa le dije: 'basta de pellizcarme y agredirme por abajo de la mesa para que no hable'. Quería que todos escucharan porque no sabían lo que pasaba", comentó la periodista.

"Ella en su veroborragia me hace así (mostrando el gesto en la cara de Pablo Layús), me pega en la cara. Ahí reacciono porque no podía entender que recibiera una cacheteada, mi mamá me pegó de chica alguna vez y después nadie más", siguió su fuerte relato.

Y remarcó que no sabía cómo reaccionar ante esa tensa situación laboral: "No sabía si irme, llorar, si decirle a Doman (Fabián) si no veia lo que estaba pasando. Me salió una suavidad porque estaba furiosa. Era insólito, sentis ¿por qué rompimos un limite?".

"No tengo por qué mentir lo que pasa que ella lo lava diciendo que éramos amigas. No, fue un cachetazo. Me venía pellizando y después me pega. Si hoy esto sucediera en la television sería un escandalo y sería cancelable", dijo casi entre lágrimas Andrea Taboada.

"Fue una sensacion espantosa por el dolor del cachetazo y pellizcos, no sabía cómo podia convivir con esa persona. No quiero ahondar porque eso fue un desastre", continuó comovida al revivir esos duros momentos que pasó con su colega en el trabajo.

Y cerró sobre ese episodio que la marcó: "Después de LAM nunca más me junté con ella en ningún programa. Ella me decía 'me dejaste sin trabajo'. Fernanda es un problema, es lo que yo pienso. Le dije a Ángel (de Brito): 'ayudala, que no está bien'".