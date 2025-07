Wanda Nara se planta y peligra el reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas en Turquía

A su turno, Marcovecchio se mostró firme al rechazar la exposición de material reservado: “Esto no es una cuestión de medios. Dejemos de hablar de palabras como ‘filtración’, hay entregas de material en un expediente de familia, y eso no debe pasar. No pesa únicamente porque se publica, sino por la intención que hay de que esto circule”.

Así, mientras la Justicia sigue evaluando la restitución internacional, la abogada insiste en que un expediente familiar debe ser tratado con la seriedad que corresponde, y cuestiona el accionar de quienes permiten que información privada se filtre a la prensa. Entretanto, el enfrentamiento entre Mauro Icardi y Wanda Nara continúa sumando capítulos.

Wanda Nara le pegó al periodista Gustavo Méndez, lo trató de mentiroso y tiró un palito a Mauro Icardi

Esta semana, Wanda Nara fue el centro de atención tras una entrevista publicada en Revista ¡Hola!, donde habló de varios temas personales que siguen despertando interés en el mundo del espectáculo. En la nota, la mediática se refirió a su conflicto con Mauro Icardi, la relación tensa con la China Suárez y el efecto que todo esto tuvo en sus hijos, en medio de rumores cruzados y escándalos públicos.

Aunque las declaraciones fueron cuidadas y revisadas por la propia Wanda, no dejan de ser su versión de los hechos. La interpretación, como siempre, queda en manos de quien lee. Sin embargo, el periodista Gustavo Méndez no dudó en expresar su opinión sobre la entrevista y compartió en redes una visión crítica del testimonio de la empresaria.

“Falop News. Jugadores de fútbol que ganaron mucho más guita se quedaron sin ingresos a los treintis (SIC), vendieron propiedades y viven al día. Segundo, ella lo dejó a él... ¿recuerdan la imagen que subí llorando en el Chateau? Él le dijo no te amo más”, lanzó el panelista en un posteo con tono filoso.

Lejos de dejar pasar el comentario, Wanda respondió de manera inmediata y sin rodeos. “Jamás edité un chat. Por eso pedí secuestro de su teléfono y por eso entregué el mío. Después, que cada delirante crea o le hagan creer cualquier cosa... manifestá lo que te haga feliz. La verdad está en los chats, en los audios, en los videos”, escribió, dejando clara su posición.

Además, aprovechó la ocasión para lanzar una crítica indirecta a su ex, al recordar cómo actuó cuando la Justicia le pidió su celular. “Yo estoy tan trancu que el mío lo entregué y la clave también. Otros no pueden”, remató, dejando en evidencia una vez más las diferencias que persisten entre ellos.