El duro motivo por el que L-Gante no podrá salir del país cuando vuelva de su gira internacional

La conductora Mariana Fabbiani recordó que, según declaraciones previas de Luis Perdomo, el referente de la cumbia 420 le entregaba dinero a Tamara de manera informal: "en negro, en efectivo". A lo que Záffora aclaró: "Pero no hay registro, ellos tienen que presentar un documento que no está presentado".

"Por supuesto, si no, no hay prueba de que le haya dado algo", respondió Fabbiani, subrayando la importancia de contar con documentación respaldatoria en este tipo de causas.

Tamara Báez expuso a L-Gante por la manutención de su hija y él respondió sin filtro

Este miércoles, L-Gante rompió el silencio en el programa A la tarde (América TV) y se refirió al conflicto legal que mantiene con Tamara Báez, especialmente en torno al supuesto incumplimiento de la cuota alimentaria de su hija Jamaica.

“No estoy al tanto de nada. Tamara no me dijo nada, el abogado no me dijo nada. Mientras tanto, yo cumplo con el reglamento que está de acuerdo ahora. Cuando me digan que tenga que cumplir con otra cosa, con otro monto a pagar, yo estoy dispuesto”, comenzó diciendo Elián Valenzuela, dejando en claro su postura.

El cronista Oliver Quiroz le advirtió sobre posibles consecuencias legales: "Se habla de un plazo de cinco días, si no, vendrían sanciones fuertes". Ante esto, el cantante respondió con firmeza: "El abogado de ella, (Juan Pablo) Merlo siempre sale a decir algo que no es real. Estuvo diciendo que no podía salir del país. La gente de los festivales de España se asustó y pensó que era verdad, y yo le dije que no le crea a los que hablan pavadas. Cuando mi abogado me diga 'ahora las cosas son así', yo estoy apto para adaptarme al acuerdo que se haga. Pero después es todo revoleo en el aire".

En otro tramo de la entrevista, el periodista le preguntó por el vehículo que le había regalado a Tamara y que, según trascendidos, tendría impactos de bala en su interior. “No sé, la verdad no tengo idea. Yo se lo di y lo usan”, respondió L-Gante, sin dar mayores precisiones.

Mientras tanto, en el estudio, el abogado de Báez, Juan Pablo Merlo, desmintió categóricamente las declaraciones del músico. “Miente, miente. La realidad es lo que le pasa 700 mil pesos, cuando el juez dijo que le tiene que dar cinco mil dólares, lo que serían unos seis millones de pesos”, aseguró el letrado, dejando en evidencia la diferencia entre lo que se dice y lo que, según él, dictó la Justicia.