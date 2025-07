Fernanda Iglesias anunció su radical decisión en medio del enfrentamiento con Yanina Latorre, Pepe Ochoa y LAM

Embed

Lo cierto es que el productor y panelista de LAM recordó que Iglesias había contado en un móvil en vivo un problema de salud que había atravesado. “Yo me hice un estudio hace un tiempo por una colonoscopía que me había dado mal”, comenzó recordando Ochoa.

Al tiempo que detalló visiblemente molesto: “No se lo había contado a nadie, no se cómo te enteraste, estaban estudiando si podía llegar a ser cáncer y vos me lo tiraste a mí por la cabeza en un aire, esa sos vos, yo no me cago en la salud mental”.

Fue entonces que al volver al piso luego de repasar el descargo del periodista de América TV, Fernanda Iglesias se defendió asegurando que era "un montón", y aseguró que "él una vez subió una historia a su Instagram en una camilla en un sanatorio, yo le pregunté qué le pasó y me dijo lo de la colonoscopía”.

“En el programa cuando vuelve le digo algo de la colonoscopía y en ese momento él no me dijo nada, ni se ofendió, está exagerando, está buscando perjudicarme”, completó Fernanda a modo de defensa y justificación de sus actitudes, sus gestos y su polémica relación con sus colegas.

Pepe Ochoa y Fernanda Iglesias - captura Puro Show

Verónica Lozano cruzó a Fernanda Iglesias y confesó su fantasía más perturbadora

En medio de la tensa disputa entre Yanina Latorre y Fernanda Iglesias, una nueva figura se sumó a la controversia: Verónica Lozano. La conductora de Cortá por Lozano (Telefe) entrevistó a la panelista de LAM y sorprendió al aportar su propia experiencia con Iglesias, revelando actitudes del pasado que generaron incomodidad en el entorno laboral que compartieron.

Durante la charla, Latorre le mencionó a Lozano que Fernanda habría amenazado con revelar información privada: “A vos te amenazó el fin de semana con contar cosas tuyas y de Analía Franchín”, le dijo Yanina.

Fiel a su estilo relajado, Verónica respondió con humor: “Dice que le comí la bulba a Analía o que me robé la toalla”, bromeó. Pero luego, la conductora rememoró la etapa en la que trabajaron juntas en el programa PM y deslizó una observación que, según ella, era evidente. “A Fer la conozco, laburó con nosotros en PM y fue un laburo agradable, no tengo nada para decir. Lo que sí le he dicho a ella —y siento que estoy habilitada para contarlo— es que siempre tuvo como una fantasía de que todas las chicas gustaban de Pablo (Nieto), su ex marido”, deslizó.

Embed

Y agregó con franqueza: “Eso la hace escalar a lugares que no son felices para ella ni para su familia. Pablo, su ex, fue nuestro productor mucho tiempo, incluso en este programa cuando Fer —el actual productor— se va de vacaciones”.

Yanina, por su parte, continuó con su descargo contra Iglesias y criticó sus actitudes. “No me gusta que me amenacen ni el carpetazo, pero estoy perfecta. Si mañana me peleo con vos, no me la agarro con el Corcho Rodríguez. Si soy una conchuda, te busco mierda a vos, Vero”, sostuvo fiel a su estilo.

Fue allí que panelista también apuntó al supuesto interés de Iglesias por la repercusión mediática, al disparar: “Está contentita porque le subieron diez mil seguidores en Instagram. Imaginate lo básica que es su vida, hoy festejaba las visualizaciones”.

Finalmente, Latorre cerró con una reflexión sobre los límites en los conflictos personales en medios. “Me jodió ver las palabras ‘venganza’ y ‘disfruten’. ¿Disfruten qué? ¿Que te regocijás con el olor ajeno cuando vos lo padeciste? Contá algo mío si querés. Pero si vamos a trabajar así, de mafiosos, no es la idea”, concluyó tajante.