Flor Peña reveló cómo fue la presentación oficial del novio de su hijo, Juan Otero

“Juan, de mis tres hijos, es el que más me impulsó a ser una mejor mamá. Me enfrentó con todas mis estructuras, y me encantó eso”, comenzó diciendo la actriz.

Y agregó: “Juan, de chiquito, iba con pulseras y carteras a la escuela. Desde muy niño jugaba con mis tacos”.

Sobre el proceso de romper patrones sociales y culturales, Flor reflexionó: “No es que no podamos entender a las nuevas generaciones o que no podamos deconstruirnos, porque nosotros somos una generación bisagra. Poder ser honesto y decir ‘esto me costó entenderlo’ está bien. Yo se lo agradezco. Tengo un especial orgullo por Juan. Es el ser más libre que conozco”.

Luego de que su hijo compartiera un romántico posteo con Mateo, la actriz contó cómo se enteró de la publicación: “El otro día Juan publicó una foto con su novio. Obviamente, no me la consultó. Pero al toque me dijo ‘ma, metete en mi Instagram’”.

Respecto de la presentación oficial, en privado, de Mateo, la artista reveló: “La presentación con su novio fue hermosa. Su novio es hermoso, lo amo. Fue como ‘ma, mi novio’. Y yo: ‘Hola, ¿qué tal?’”.

“Eligió a un pibe bueno, con un corazón lindo. Eso también habla de lo que es Juan. Está con alguien que lo cuida, que lo quiere, que lo baja”, concluyó Flor Peña, visiblemente orgullosa de su hijo.

Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, se plantó en un difícil momento que pasó tras presentar a su novio: el video

Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, presentó desde las redes sociales a su novio Mateo Lofeudo con románticas fotos a puro besos y abrazos desde la playa.

Lo cierto es que el joven fue centro de algunas críticas tras esa publicación ya que algunos usuarios le marcaron la diferencia de edad que había entre los dos.

El hijo de la actriz Florencia Peña decidió grabar un video desde su cuenta de Tik Tok y contestar a aquellos que lo cuestionaron tras presentar a su pareja.

“Es la primera vez que lo muestro, ya que él no es una persona pública y no le interesa mostrarse en las redes sociales. Se hizo bastante viral y mucha gente opinó sobre las edades, sobre si le parecía correcto o no que estemos juntos", comenzó.

Y continuó firme: "La realidad es la siguiente: con Mateo nos llevamos dos años, si él es mayor, pero yo estoy completamente de acuerdo, soy consciente, lo elijo, lo amo y nos queremos".

"Yo creo que sobre eso no tendría que haber dudas y no tendría que salir a aclarar por qué estoy con él ni por qué lo elijo”, se sinceró el adolescente.

“Para aquellas personas que están muy mal por el tema de la edad, hagan con su vida lo que quieran, dejen ser libres, y dejen vivir mi vida. Es muy fácil opinar del otro lado sin saber cómo es una relación“, remarcó seguro.

Y comentó el total apoyo que tiene de Florencia Peña: “Soy su hijo, me ama y si me ve feliz con una persona claramente va a estar contenta, me va a apoyar y va a querer lo mejor para mi. Seamos lógicos”.

“Hay mucho hate del otro lado y también creo que también mucha envidia que no me lo merezco para nada. Estoy pasando un momento muy lindo en mi vida. Así que no se preocupen tanto, vivan su vida tranquilos y déjenme vivir la mía. Sepan respetar mi relación", cerró su descargo Juan Otero.