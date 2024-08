Furia organizó una juntada en el Obelisco, pero tuvo que dar marcha atrás: el motivo

image.png

"¿Les parece una juntada en el obelisco? Solo para conocerlos! ya que ustedes iban por mi. Es momento de ir por ustedes", expresó.

image.png

Después de leer los mensajes de muchos de sus fans, Furia dio a conocer que hará una fiesta para que todos puedan ir.

"Bueno leí todos los comentarios de la juntada. Vamos por la fiesta entonces", anunció la ex Gran Hermano para alegría de sus fieles admiradores.

Furia anticipó que la fecha será el mes próximo, aunque no dio más detalles. "Fecha cerrada Septiembre. Les cuento más cuando ya esté todo cerrado. Va a ser en CABA. No puedo contar más que eso!", remató.

La terminante amenaza de Furia que podría derivar en la Justicia: "¡Tienen que parar!"

En un descargo con contundente en su cuenta de Instagram, Juliana Scaglione, más conocida como Furia de Gran Hermano, lanzó una fuerte amenaza contra quienes buscan perjudicarla.

La ex jugadora del reality de Telefe se mostró indignada con aquellos que sacan un rédito del uso de su imagen sin su autorización. "Estoy con el tema de mi derecho de imagen. No soy un participante igual que cualquier otro", empezó diciendo.

Furia explicó que, durante el tiempo que estuvo en la casa, diferentes cuentas en las redes generaron dinero con su imagen y ella no recibió nada por ese negocio. "Los que explotaron mi imagen en cuanto producto, beneficio, monetización fue exponencialmente zarpado", señaló.

La entrenadora mencionó que, al día de hoy, esas cuentas siguen logrando un réditos con ella. "Me roban este video, lo publican en otro lado y lo monetizan. Copian lo que subo y lo replican. No pueden utilizarme para monetizar", agregó.

Al finalizar, advirtió que no irá la Justicia si no dejan de factura a costa de ella. "Me molesta los que abusan de mi imagen para monetizar. Como mi derecho de imagen es mío, si sigue haciéndolo, y no entienden que tienen que parar, nos vamos a ir a legales", sentenció, desafiante.