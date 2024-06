Furia quedó eliminada de Gran Hermano: así reaccionaron los Bro tras su salida

"Es una noche épica, una final adelantada. Son dos grandes jugadores", expresó la analista Sol Pérez. Gastón Trezeguet, en tanto, arengó: "Furia a la final".

Minutos después de la mediaoche, el presentador ingresó a la casa y anunció, para sorpresa de todos, que Furia debía abandonar el reality. La tatuada, al escuchar su nombre, se levantó y saludó a su aliado, Emmanuel Vich. "Lo sabía", le dijo al oído. Luego, abrazó a Darío Martínez Corti y les recomendó: "No se separen".

furia.jpg

A los Bro, el Chino, Nicolás Grosman y Bautista Mascia, no los saludó. "Ustedes no me saluden, cacatúas asquerosos", disparó Furia. "Me trataron como una reina a último momento, pero son la misma mi... que siempre. Gracias por ser unos falsos", siguió enojadísima.

Ahí, la jugadora miró a cámara y le agradeció a su fandom: "Gracias, gente. Gracias por todo lo que se alcanzó. Estoy muy feliz. Gracias". Acto seguido, les dijo a sus compañeros que "no puedo ver a mi hermana mal, prefiero estar afuera y que mi hermana no sufra más".

Luego, se expresó el 'Big' y destacó: "Fuiste una gran jugadora y lo sabés". "Lo sé, lo sé, yo me tengo que ganar el premio. Gran Hermano es mío, papá", aseguró Juliana.

Antes de cruzar la puerta, reiteró: "No me canten nada, silencio. Sé que me gané este premio y esta casa es mía. Y lo sé". Darío, Emma y después Bautista la aplaudieron, en cambio, el Chino y Nicolás solo observaron su salida.

Embed

Cuando llegó al estudio, después de recibir un fuerte abrazo por parte de Del Moro, ella se acercó a sus seguidores, quienes no pararon de saludarla, sarcarle fotos y tocarla como si fuese una rock star.

Por otro lado, se supo que en la esquina de Telefe hubo varios móviles policiales. "La van a sentar a debatir. Pusieron seguridad extra. Espero no hacerlos cambiar de opinion", había escrito horas antes Yanina Latorre en X.

furia 2.jpeg

El polémico video de Furia que no se vio al aire en la gala de Gran Hermano

Tras la visita de los familiares a la casa de Gran Hermano, Furia dirigió sus miles a Martín Ku. Coy, la hermana de la jugadora, le dio a entender que tenía que intentar sacar al Chino del reality por tratarse de un participante fuerte.

Dicho y hecho. Juliana apuntó a Marisol, la novia de su compañero, y le hizo la cruz porque sintió que la miró de mala manera. "Vi la cara de la codiciosa novia de Martín, me hizo lo mismo que Delfina (la hija de Virginia Demo) y por eso dije 'que asco'. Odio a la gente falsa, me enferma", se quejó.

Desde entonces hasta hoy, Furia increpó varias veces al Chino, con un nivel de extrema violencia. La entrenadora derrochó una catarata de insultos contra el integrante de Los Bros. En las redes, los fans del programa compartieron algunos momentos de tensión en el reality.

Embed

Los detractores de Juliana esperaban ver algo de todo lo que sucedió en la casa en las últimas horas, principalmente las reacciones de la estratega, en la gala del lunes. Sin embargo, en el programa no pasaron nada.

En Twitter se hizo viral un video, donde se ve los duros ataques de Furia contra Martín. "Codicioso... codicioso... te lo voy a decir toda la vida. Y te voy a bloquear. Sos una basura. Cag.... la tenes adentro. Se te cae la jeta. Vos sos un hijo de pu... desesperado", fueron algunas de las expresiones en Juliana, que no pasaron en la gala, pero se replicaron rápidamente en las redes.