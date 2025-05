Gran Hermano se enojó con los jugadores y lanzó una letal advertencia: "La puerta giratoria está a disposición"

"Estas y otras graves, muy graves, imputaciones acerca de la transperencia del juego vienen siendo mencionadas en la casa, obviamente no por todos. Cada cual sabe lo que dijo. Y estaría bueno que se hiciera cargo. No hace falta que yo explique nada, absolutamente nada. ¿Y saben por qué? Porque la mala fe no merece explicaciones. Pero igualmente diré, en procura que nadie ponga en tela de juicio mi honestidad que aquí no hay arreglos ni acomodos ni priveligios de ningún tipo", siguió el dueño de la casa.

Además, comunicó muy enojado: "De ninguna manera voy a permitir que se me acuse de ningún favoritismo. Todo aquel que considere que el juego no es limpio y duda de mi conducta puede retirarse de mi casa ahora, en este instante. Reitero la puerta giratoria está a disposición si así lo desean para todos los que dudan de mi honestidad. Nada más".

"¿Y quién se va a hacer cargo de los comentarios? Porque estoy casi segura de que eran para mí", disparó Eugenia Ruiz enfrente de sus compañeros después de que el dueño de la casa terminara de hablar.

Los comentarios sobre los supuestos acomodos surgieron en una charla entre Sandra Priore, Lourdes Ciccarone y Katia 'La Tana' Fenocchio. La pescadera sugirió, en esa conversación, que Eugenia habría negociado la fecha de su ingreso a la casa más famosa del país.

A los gritos: Luz y Eugenia protagonizaron un cruce feroz en Gran Hermano y terminó todo mal

La tensión en Gran Hermano 2024 volvió a escalar. Luz Tito y Eugenia Ruiz protagonizaron una pelea feroz en el reality de Telefe.

Todo comenzó con una discusión aparentemente menor, pero rápidamente se descontroló y terminó en un fuerte cruce a los gritos, dejando al resto de la casa en shock.

"¿Por qué me dijiste que lo mío fue un golpe bajo? Dije que vos no tenías amigas, pero es algo que has dicho vos", le planteó Eugenia a Luz.

"No dije que es un golpe bajo. Lo que dije es que ahí te estás metiendo con cosas personales", le respondió la jujeña. "Has dicho golpe bajo", le contestó la santiagueña.

"Una cosa es decir 'encanutadora', que es algo de acá, y otra cosa 'no tiene amigas'", siguió Luz. "Bueno, si no tenés amigas... por algo será", agregó Eugenia.

"Cuando vino El Pestañas dijiste que yo era aburrida", señaló la jujeña. "Me pareces aburrida. ¿Eso es un golpe bajo?", reconoció la santiagueña.

"Me chup un huevo lo que pienses de mí. Estoy segura de quién soy", enfatizó Luz. "Pero hacen cosas que no chupan un huev.... como comer la comida ajena cuando no hay comida", lanzó Eugenia.

La santiagueña fie elevando tanto el tono de voz, a tal punto que logró alterar a Luz. "No puedo hablar con vos. Así que no me vuelvas a preguntar más nada. No hablo más con vos", exclamó jujeña, dando por finalizado el tema.