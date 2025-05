Gran Hermano 2024: beneficios, castigos y caos tras el ingreso de un "cíclope" con cajas misteriosas

El conductor Santiago del Moro ingresó virtualmente y les indicó a los participantes que leyeran lo que obtuvo cada uno. Sandra Priore, por ejemplo, la semana entrante no podrá ser fulminada por sus compañeros. En tanto, Katia 'La Tana' Fenocchio no podrá participar de la prueba del liderazgo.

Lourdes Ciccarone, por su parte, tendrá un solo voto para nominar. Eugenia Ruiz contó con la peor de las suertes y quedó nominada para para la semana siguiente. A su vez, Selva Pérez ganó el beneficio de que sus votos, en la próxima nominación, valgan doble. Luz Tito consiguió un set de golosinas y Ulises Apóstolo, un beneficio para la prueba del líder.

Santiago 'Tato' Algorta, en tanto, ganó un cajón de frutas y verduras, mientras que Juan Pablo De Vigili tuvo que restarle un voto a un compañero y se los quitó a Sandra.

En la última gala de nominación de Gran Hermano 2024 (Telefe) se utilizó la fulminante por primera vez en esta temporada. Y Katia 'La Tana' Fenocchio volvió a ser protagonista al usarla contra Juan Pablo De Vigili.

En medio del duro golpe para el correntino, el líder de la semana, Ulises Apóstolo, y su confidente Eugenia Ruiz ganaron un beneficio y obtuvieron una cena donde vieron las nominaciones de sus compañeros en el confesionario. La santiagueña y el cordobés no se quedaron callados y le revelaron a Devi quién lo fulminó.

Juan Pablo no dudó en desahogarse y fue al streaming room para hablar de la jugada de La Tana. "No me tomo personal la fulminante", aseguró y agregó contundente: "Pero sí habla un poco de cómo ella se maneja, o si valora los gestos, el compañerismo y los movimientos del otro".

"Cuando puede, te la manda a guardar", remarcó el jugador desilusionado. También les pidió a sus fanáticos: "Por favor, bánquenme. Que no se salga con la suya".

"Me contaron todo lo que pasó en el confesionario y la realidad es que todos me consideran débil. Y me da bronca, porque lo único que hice fue jugar limpio. Me doy cuenta de que en esta instancia de juego jugar limpio te ensucia", sostuvo Devi.