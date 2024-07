Jey Mammon regresó a la televisión: el apoyo de Evangelina Salazar y Palito Ortega, sus primeros invitados

Luciendo un sentador vestido azul y su simpatía habitual apareció Anamá Ferreira que contó que estará todos los días para presentar los “regalos” que llegan al programa. El primero de esos obsequios fue un sobre que supuestamente enviaba Karina Mazzoco y contenía un resultado de ADN que demostraba que “Virginia de Gran Hermano es hija de Lilita Carrió”. Otro de los regalos fue la medalla que “Bolsonaro le entregó a Milei”, según aclaró la modelo. “Es el símbolo de la heterosexualidad para evitar que te merodeen por atrás. Llegó tarde el regalo”, aclaró pícaro el conductor.

Terminados los regalos, se escuchó el mensaje que Susana Giménez le envió al conductor donde le deseaba lo mejor y le recordaba que su programa le encantaba.

Embed

Palito Ortega y Evangelina Salazar, lor primeros invitados de Jey Mammon

Pero sin duda el momento más fuerte y emotivo del programa fue la presencia de Ramón “Palito” Ortega que ya estaba anunciado pero que llegó junto a una invitada sorpresa: Evangelina Salazar. “Te veo en casa comiendo asado pero quería verte en la televisión”, explicó Evangelina su presencia.

El conductor le preguntó a Palito “¿Qué te hizo tan amigo de los amigos?”. Palito aseguró que le da valor a la amistad y que por esto “se debe estar en lo bueno, lo malo, lo regular”. Recordó cuando visitó a Charly García en la clínica donde estaba internado y le pidió que lo sacara de ahí. “Y nos fuimos a Luján un año”, siguió a lo que Evangelina acotó con humor “Y me dejó a mí”.

Palito recordó que para Charly estar en su estudio de música “fue la terapia más importante, se sentaba a cualquier hora y tocaba”. Sin ponerse en el rol de héroe aseguró “creo que la vida te da la oportunidad de mostrarle a la gente el cariño y el respeto que uno le tiene”.

Pero si lo que hizo Palito por Charly es conocido lo que quizá no es tan conocido es lo que siguió narrando. Recordó su amistad con Monzón y cómo lo veía en su época triunfal de boxeador y hasta filmaron juntos una película. Cuando el ex campeón mundial fue condenado por la muerte de Alicia Muñiz lo continuó visitando en el penal de Santa Fe. “No me parece humano estar solo en lo bueno”.

Después fue el turno de Evangelina de contar que fue “con tres amigas muy cancheras a ver a Julieta en Sex”. Reconoció que se tapaba los ojos “me achicaba, estaba asombrada pero después empecé a ver el talento de los que trabajan ahí y quedé encantada”. Reveló que Julieta quiere que su papá la vaya a ver “pero el que no quiere soy yo”, reconoció Ortega.

El programa terminó con Jey, Palito y todo el estudio cantando “Yo tengo fe” para finalizar con el emotivo agradecimiento de Jey a todos los que lo apoyaron y fundamentalmente a Gustavo Sofovich.