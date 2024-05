El video que Jey Mammon le dedicó a Moria Casán tras empatizar con él por su regreso a la televisión

En tanto, también aseguró que “hay una inducción terrible para que ese chico se quite la vida”, mientras confesó que le gustaría mucho tenerlo como invitado en su La nave nodriza, el ciclo virtual con el que debuta la próxima semana.

Así las cosas, este jueves el humorista no pudo más que devolverle el gesto que la diva tuvo para con él públicamente, por lo que desde su cuenta de Instagram Mammon le dedicó la canción que le compuso "hace unos años", según él mismo detalló.

"Le dije 'esta canción ya no es mía', es tuya. Como ella que es de todos los argentinos, y quiero cantar un pedacito", anunció Jey antes de entonar:

Moria yo soy Moria Casán,

todo el mundo me llamará La One,

Moria yo soy Moria Casán,

pero el mundo a mí me conoce como La One.

Ya fui monja una vez en mi vida,

cuando fui con pecado concebida,

reincidir siempre a mí me interesa,

con Carmen fui otra monja en sorpresas,

de algún modo ya no nada

Si es un burro sólo espero una patada,

ya cansada de que en mi vida se metan,

todo el mundo se cuelga de mis tetas.

Moria yo soy Moria Casán,

todo el mundo me llamará La One,

Moria yo soy Moria Casán,

pero el mundo a mí me conoce como La One.

El regreso de Jey Mammon a la televisión: revelan detalles de su nuevo programa

Jey Mammon, quien tuvo que abandonar los medios tras ser denunciado por abuso sexual, está listo para volver a la televisión con un nuevo programa. Luego de un año de exilio mediático, a comienzos de mayo se conocieron los detalles de lo que será su nueva propuesta en el canal NET TV.

La noticia fue revelada por Marina Calabró en el programa Lanata Sin Filtro, quien anunció la aparición de Mammon en la mesa de Juana Viale. Sin embargo, la exclusiva fue adelantada por la periodista, quien reveló que el conductor tendrá su propio espacio en ese canal de aire.

Aunque los detalles del programa aún no han sido revelados, se supo que Gustavo Sofovich está involucrado en el proyecto. Mientras tanto, los medios y el público estarán a la expectativa ante el regreso de Mammon tras el escándalo que lo involucró con la denuncia de Lucas Benvenuto.

Recordemos que la situación legal entre Jey Mammon y Lucas Benvenuto no terminó de manera favorable para el conductor, ya que la Justicia falló a favor del joven denunciante.